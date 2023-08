Angelina Jolie a des tatouages ​​sur les doigts et les fans pensent que c’est pour Brad Pitt Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

On dirait Angelina Jolie48 ans, a de nouveaux tatouages ​​mystérieux sur le majeur des deux mains, et les fans pensent que cela pourrait être un message pour son ex-mari, Brad Pitt. Les paumes ouvertes de l’actrice sont apparues sur le tatoueur Monsieur Ksur sa page Instagram mardi et a montré deux tatouages ​​​​brouillés sur ses doigts. La légende a révélé qu’elle venait de faire le travail et a encouragé les abonnés à deviner ce que c’était.

« @angelinajolie Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai attrapé sa main et que je l’ai tatouée 🫠🖤👸🏼🖤🫠 Devinez ce qu’elle a sur la paume ? #angelinajolie #mrktattoo », disait la légende. Bien qu’une photo de sa nouvelle encre n’ait pas encore été publiée, il n’a pas fallu longtemps pour que les suppositions commencent à arriver, et beaucoup ont mentionné Brad. « Putain. Brad », a écrit un adepte, tandis qu’un autre a écrit, « Had A/Brad Time ».

D’autres ont deviné un message qui n’avait rien à voir avec l’acteur. Une « étiquette d’avertissement pour les prétendants potentiels » ou « quelque chose de spirituel », ont écrit deux autres adeptes. Une autre a simplement complimenté ses mains. « Même les paumes de ses mains sont si parfaites », ont-ils partagé.

La nouvelle encre d’Angelina vient après qu’elle et Brad soient sortis ensemble de 2005 jusqu’à leur mariage en 2014. Ils se sont mariés pendant deux ans avant de divorcer et ont fait de nombreux titres en raison de leurs batailles juridiques en cours concernant la garde de leurs enfants et leur vignoble partagé. Les anciens tourtereaux partagent six enfants, dont Maddox22, Pax19 ans, Zahara18 ans, Shilojumeaux de 17 et 15 ans Vivienne et Knox.

Depuis la séparation d’Angelina et Brad, la première est connue pour être souvent vue avec ses enfants. Elle et sa progéniture adorent faire du shopping ou aller au restaurant ensemble dès qu’ils le peuvent. L’une de ses sorties les plus récentes a été avec Vivienne le week-end dernier. La maman adorée et sa plus jeune fille portaient toutes deux un pantalon beige lorsqu’elles visitaient un théâtre à New York, NY. On ne sait pas ce qu’ils ont vu, mais ils semblaient heureux d’être ensemble car ils ont été photographiés par des caméras à l’extérieur de l’endroit.