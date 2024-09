Angelina Jolie a convaincu Salma Hayek Pinault de jouer dans « Sans sang »

Salma Hayek Pinault ne savait pas si elle était destinée à jouer dans Sans sang — mais la réalisatrice Angelina Jolie a fait.

Parler à Divertissement hebdomadaire Au Festival international du film de Toronto, Hayek a admis qu’elle n’était pas initialement enthousiaste à l’idée de jouer le rôle de Nina, une femme qui endure à la fois la brutalité de la guerre et le travail de la recherche de guérison après ses conséquences.

« Je ne voulais pas faire ce film. Je ne voulais pas être Nina », a déclaré Pinault. « Je ne voulais pas aller dans les endroits où elle est allée, émotionnellement. Alors j’ai dit à Angie : je ne veux pas faire cette femme. Je ne veux pas. C’est trop douloureux. Il m’a fallu tellement d’années pour arriver à un point dans ma vie où je suis vraiment heureuse. Je ne veux pas souffrir pendant des semaines et des semaines. »

Selon Hayek, le film, basé sur le roman éponyme d’Alessandro Baricco, est une « œuvre très compliquée pour un acteur ». Il suit une femme empêtrée dans un complot de vengeance subtile pour le meurtre horrible de sa famille.

« Il faut être au bord de l’effondrement total pendant tout le film, et ne jamais s’effondrer », explique Hayek. « Il faut être au bord du gouffre tous les jours, à chaque heure de la journée pendant que vous incarnez ce personnage. Et il n’y a nulle part où se cacher. Il n’y a pas beaucoup d’action. Si vous n’êtes pas là pendant une seconde, cela va être très clair. »

Angelina Jolie et Salma Hayek.

Getty(2)



Cela étant dit, Hayek a fini par changer d’avis, en grande partie grâce aux efforts d’Angelina Jolie.

« D’une manière ou d’une autre, elle m’a convaincue », a-t-elle déclaré à EW, ajoutant qu’il avait fallu « de longues conversations » avant qu’elle accepte ce rôle émotionnellement exigeant. Alors qu’est-ce qui a fait changer d’avis Hayek ? Comprendre ce qui l’a fait hésiter en premier lieu.

« J’ai réalisé que même si ce personnage se trouve dans une situation très différente, j’avais peur de raconter un traumatisme personnel qui est complètement différent », a déclaré Hayek. « Je pense que nous, les femmes, pouvons toutes y identifier une partie de notre traumatisme. Être mise de côté. Les hommes prennent toujours les décisions importantes de votre vie et n’ont parfois d’autre choix que de les accepter. Être paralysée par le fait d’avoir été privée de son pouvoir dès son plus jeune âge. Avoir un traumatisme et ne pas savoir comment en sortir… Et puis trouver la force dans la haine et la colère. »

Elle a ajouté : « J’ai donc compris l’importance de ce personnage au-delà des circonstances du film. »

Quant au rôle de Jolie en tant que réalisatrice, Hayek l’a comblée d’éloges.

« C’est la meilleure directrice d’acteurs avec laquelle j’ai jamais travaillé », a-t-elle admis, et elle ne l’a pas dit à la légère. « Je ne me suis jamais sentie aussi valorisée. Elle savait que j’étais la bonne actrice. Je ne savais même pas que j’étais la bonne actrice à ce moment-là. »

Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une situation rare, où elle savait que « je pouvais appeler mon directeur à trois heures du matin dans un désespoir absolu » car « si [it] ça voulait dire qu’elle était venue là-bas au milieu de la nuit et qu’elle m’avait serré dans ses bras, c’est ce qu’elle faisait.

Sans sang marque le sixième effort de réalisation de Jolie, après Un lieu dans le temps, au pays du sang et du miel, intact, au bord de la mer, et Ils ont d’abord tué mon père.