Angelina Jolie a annoncé qu’elle recevra bientôt un grand honneur

Angelina Jolie recevra le Maltin Modern Master Award lors de la 40e édition annuelle du Festival international du film de Santa Barbara.

L’événement aura lieu le 5 février de l’année prochaine et l’honneur que l’oscarisé recevra sera décerné aux cinéastes qui ont changé le cinéma grâce à leurs contributions.

« Angelina Jolie fait des choix audacieux, tant en tant qu’actrice que réalisatrice », a déclaré le modérateur du festival Leonard Maltin. « Elle place la barre haute dans les deux disciplines et s’en sort toujours. J’ai hâte de revoir sa carrière avec elle à Santa Barbara !

Avant qu’Angelina, Jamie Lee Curtis, Nicole Kidman, Javier Bardem, Robert Downey Jr., Denzel Washington, Cate Blanchett, George Clooney, Christopher Plummer, Christopher Nolan, James Cameron, Clint Eastwood et Peter Jackson ne reçoivent le prix, créé en 1995.

Par ailleurs, des sources internes affirment que l’actrice de Lara Croft est frustrée car son film Without Blood a bien accueilli les critiques.

« Angelina est un peu ennuyée de devoir jongler entre le solide succès de Maria, qui l’a fermement propulsée dans la course aux Oscars et à nouveau dans les affaires avec Netflix, et son projet passionné, Without Blood », a déclaré une source à In Touch.