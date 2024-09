Angelina Jolie a abandonné l’affaire du FBI suite à l’enquête sur Brad Pitt

Angelina Jolie semble vouloir mettre ses batailles avec son ex-mari Brad Pitt derrière elle – elle signale qu’il est temps de passer à autre chose. L’actrice de 49 ans aurait abandonné son dossier fédéral contre le ministère de la Justice lié à l’incident présumé de violence domestique survenu en 2016 avec Pitt.

Le dossier, obtenu par En contact chaque semainelire : « Les parties à cette action stipulent par la présente qu’elles rejetteront cette action avec préjudice, chaque partie devant supporter ses propres honoraires et dépens. » Les documents ont été soumis au tribunal le mercredi 25 septembre, marquant la fin d’une saga de deux ans avec le FBI. En mars 2022, elle a intenté une action en justice sous le pseudonyme de Jane Doe, demandant des documents spécifiques liés à leur enquête en vertu de la loi sur la liberté d’information.

Brad Pitt.

Samir Hussein/WireImage via Getty Images.

Les détails du procès ont été rendus publics six mois plus tard, révélant ce qui semblait être un jour sombre pour la famille Jolie-Pitt de l’époque, via Animation ce soir. (AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEMENT) L’altercation avant le décollage a commencé entre Pitt et un enfant anonyme, présumé être leur fils aîné, Maddox. Le Train à grande vitesse La star était dans un état d’agitation et aurait dit à Jolie à propos de Maddox : « Ce gamin ressemble à un putain de gamin de Columbine. Vous ne savez pas ce que vous faites. La vive dispute s’est poursuivie jusqu’aux toilettes où elle serait devenue physique.

Pitt l’aurait « attrapée par la tête, la secouant, puis l’attrapant par les épaules et la secouant » tout en disant à sa femme d’alors: « ‘Tu es en train de foutre en l’air cette famille.' » La situation est restée à Au moins deux de leurs six enfants pleuraient de peur alors qu’elle affirmait que les abus se poursuivaient « toutes les 30 minutes » pendant le vol. À l’époque, le FBI avait qualifié l’incident d’« activité criminelle ». Cependant, une fois l’affaire transmise au bureau de Los Angeles, l’agence fédérale a renoncé à inculper Pitt.

À l’époque, des sources proches de Pitt partageaient avec TMZ que Jolie essayait de « faire encore une fois passer le nom de Brad Pitt dans la boue ». Le média a également obtenu des documents de l’enquête du FBI qui déclaraient : « Il a été convenu par toutes les parties que les accusations criminelles dans cette affaire ne seraient pas portées en raison de plusieurs facteurs. » Ces parties comprenaient des représentants du bureau du procureur américain et du FBI.

Alors que ce chapitre est désormais clos pour Jolie et Pitt, la guerre fait rage autour de leur domaine viticole français sans aucune fin en vue.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime de violence émotionnelle ou physique, vous pouvez obtenir de l’aide. Pour parler à une personne formée pour vous aider dans ces situations, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 800.799.SAFE (7233) ou discutez en ligne à www.thehotline.org/

