Une star australienne montante du tennis aurait lancé une carrière chez OnlyFans en vendant des photos torrides d’elle-même pour compléter ses revenus.

Angelina Graovac est actuellement à Londres ravagée par les coronavirus alors qu’elle tente de pénétrer dans le circuit international de tennis.

Selon les médias suisses, la jeune femme de 19 ans aurait lancé une page OnlyFans en flagellant des images provocantes pour se soutenir pendant la pandémie alors qu’elle tentait de lancer sa carrière de tennis.

Bien que talentueuse, la junior d’Illawarra de Nouvelle-Galles du Sud a du mal à réussir dans le circuit professionnel depuis ses débuts en 2018.

Angelina Graovac (photo) est actuellement au Royaume-Uni alors qu’elle tente de pénétrer le circuit international de tennis

La jeune femme de 19 ans (photo) aurait lancé une page OnlyFans vendant des photos classées X pour subvenir à ses besoins pendant la pandémie alors qu’elle lance sa carrière de tennis.

Graovac n’a remporté que neuf de ses 37 matchs en simple en carrière et est actuellement classée 1171 au niveau mondial.

On ne sait pas exactement combien elle gagnerait sur le site réservé aux adultes, mais il est entendu qu’elle utilise cet argent pour compléter ses gains de carrière totaux de seulement 3500 $.

Graovac a depuis supprimé plusieurs photos racées de son compte Instagram et n’a pas commenté les rumeurs lorsqu’il a été contacté par Daily Mail Australia.

Quatre heures après la publication des rapports, Graovac a partagé une nouvelle photo sur sa page demandant aux gens de rester positifs.

Graovac a partagé une série de clichés de bikini en Tunisie après s’être retiré d’une compétition de tennis au premier tour (photo, à gauche)

«Il y a trop de négativité dans le monde», écrit-elle. «Faites de votre mieux pour vous assurer de ne pas contribuer.

La star du tennis Bernard Tomic est également active sur le site, apparaissant fréquemment dans le contenu classé X de sa petite amie Vanessa Sierra.

L’ancien n ° 17 mondial fait la promotion de son contenu sur la page Instagram de l’ancienne star de Love Island.

Pour 9,50 $ par mois, les abonnés peuvent accéder aux photos et vidéos non censurées de Vanessa et Tomic, et discuter avec eux via des messages privés.

L’ancienne Supercar au volant de Renee Gracie avait précédemment révélé qu’elle gagnait jusqu’à 90000 $ par mois en vendant du contenu explicite sur le service.