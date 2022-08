Angela Yee révèle “Le club des petits déjeuners comme vous le savez est terminé”

Les fans revivent leurs moments préférés de DJ Envy, Angela Yee et Charlamagne Tha God après que Yee a révélé que Le club du petit-déjeuner “comme [we] sachez que cela touche à sa fin.

Angela Yee a choqué les fans sur les réseaux sociaux mardi soir lorsqu’elle a envoyé un tweet énigmatique, suggérant qu’il y avait de mauvaises nouvelles pour les auditeurs du talk-show radio populaire.

L’émission matinale Power 105.1 FM est diffusée sur plus de 100 stations à l’échelle nationale, avec plus de 8 millions d’auditeurs à l’écoute chaque mois, selon les données de Nielsen.

Alors que Yee gardait le silence, choisissant de ne pas donner plus de détails sur l’annonce cryptique, elle a tweeté “DIEU est bon!” à peine 15 minutes avant, ce nouveau chapitre ressemble donc à quelque chose dont elle est heureuse.

Quant à ses co-animateurs, Charlamagne Tha God et DJ Envy, ils n’ont pas encore commenté.

Suite à cette annonce choquante d’Angela, elle est allée sur The Breakfast Club mercredi matin pour révéler que même si ce spectacle ne se termine pas réellement, il continuera sans elle. Au lieu de cela, Angela lancera sa propre émission diffusée à l’échelle nationale sur iHeart Radio, qu’elle appelle un rêve de toute une vie.

“Si vous venez de nous rejoindre, Angela Yee a annoncé qu’elle avait sa propre émission”, a déclaré DJ Envy avant que Charlamagne ne lise un communiqué de presse sur sa nouvelle émission intitulée “Way Up With Angela Yee”. “J’ai toujours l’impression d’être sur la bonne voie, c’est la raison pour laquelle [for the name], mais je suis très loin d’où j’ai commencé. Yee quittera le Breakfast Club cet automne et Lip Service entrera également en syndication.