Angela Simmons et Yo Gotti officialisent leur relation sur Instagram

Même si vous ne croyez pas à la manifestation, 2023 pourrait être l’année pour tenter le coup, car Yo Gotti vient de tirer la fille de ses rêves après des années à la mettre dans l’univers.

Des rumeurs circulent depuis un moment maintenant qu’Angela Simmons sortait avec le rappeur CMG, et le 31 décembre, le couple a officialisé leur relation en publiant une séance photo sur Instagram pour le réveillon du Nouvel An.

Posant à côté d’une Rolls Royce noire, Simmons est magnifique sur les photos publiées sur ses réseaux sociaux, vêtue d’une robe noire sans bretelles à paillettes et d’une paire de talons Louboutin. Yo Gotti correspond parfaitement au style de sa fille, portant un costume de velours entièrement noir et des bijoux flashy, tenant une bouteille de champagne sur une photo et tenant un parapluie pour Angela sur une autre.

“Tu es tout ce dont j’ai besoin et plus encore”, l’ancien La maison de la course star a écrit dans sa légende.

Elle a également publié une autre photo de la même séance photo, célébrant la nouvelle année tout en versant cette bouteille de champagne à l’arrière de la Rolls Royce.

“2023 🥂🫶❤️🎊❤️”, a-t-elle écrit dans sa légende, clairement ravie de sonner la nouvelle année avec son homme.

Yo Gotti a également participé à un PDA sur son compte Instagram, faisant savoir à tout le monde qu’il allait bien être patient pour avoir la fille qu’il recherchait toujours.

“Ain perd un coup de cœur depuis le lycée”, a-t-il écrit en postant une vidéo des coulisses de leur séance photo.

Comme la plupart des fans le savent déjà, Yo Gotti n’a pas hésité à parler de son amour pour Angela Simmons au fil des ans, exprimant d’abord son affinité pour la star dans sa chanson de 2016, “Down In The DM”.

“J’aime le ‘Gram, j’aime le ‘Gram (j’aime le ‘Gram) J’en suis accro, je sais que je le suis (je sais que je le suis) Et je viens de suivre Angela (Simmons) Mec, j’ai le béguin pour Angela Simmons Ils aiment, “Merde Gotti, tu es audacieux” Merde, je vais faire savoir au monde (#buts) “

Et faites savoir au monde qu’il l’a fait ! Mais, alors que le reste d’entre nous supposait que son coup n’avait pas réussi, Yo Gotti était patient, attendant près de 8 ans pour enfin faire bouger les choses avec son béguin.

À l’époque, il continuait même Le vrai pour faire connaître ses désirs une fois de plus, disant à Simmons qu’il la veut «dans son équipe» parce qu’il a toujours eu un faible pour les bonnes filles depuis qu’il a lui-même suffisamment de problèmes.

Si cette histoire d’amour n’est pas suffisante pour vous faire poursuivre ce que vous voulez, alors je ne sais pas ce que c’est.

Félicitations à l’heureux couple !