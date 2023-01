Angela Simmons envisage de chanter

“Growing Up Hip Hop” revient pour la saison 7 demain et BOSSIP a un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir !

Cree suggère à Angela Simmons de prendre des cours de chant sur “Growing Up Hip Hop”

Nous sommes à un jour du retour de “Growing Up Hip Hop” et nous sommes déjà enthousiasmés par la première. Dans le clip exclusif ci-dessous, Cree Campbell offre à Angela Simmons un petit quelque chose. Son cadeau suscitera-t-il finalement l’intérêt d’Angela pour un nouveau passe-temps ? Ou une éventuelle nouvelle évolution de carrière ?

Découvrez le clip ci-dessous:

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Angela a besoin de cours de chant. Layzie & Treach honorent le 50ème Hip Hop. Tanice affronte son père et JoJo essaie de rester en dehors de ça. L’Égypte est enceinte et Treach donne enfin à Sam un morceau de son esprit. Sam va-t-il se coucher ?

Cette saison sur “Growing Up Hip Hop” Le 50e anniversaire du Hip Hop réunit Bone Thugs-n-Harmony, Treach et Kurupt sur une même scène. Un nouveau bébé arrive, mais tout le monde ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Pendant ce temps, une romance secrète de longue date est révélée et un ancien rival fait un retour spectaculaire.

La première de la saison 7 de “Growing Up Hip Hop” sera diffusée le jeudi 5 janvier sur WE tv.

Allez-vous regarder?