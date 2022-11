Angela Simmons confirme apparemment le couple avec Yo Gotti

Comme le dit l’adage, “si vous le voulez, faites-le exister”.

Le maître manifesteur et Memphian, Yo Gotti, a fait exactement cela et il semble que tout ce qu’il voulait s’est finalement concrétisé. Le PDG semble s’être enfin associé à son béguin de longue date, Angela Simmons.

Tout a commencé quand Gotti a crié corporellement Angela Simmons dans sa chanson, En bas dans le DM. Il a rappé,

“Et je viens de suivre Angela (Simmons)

Mec, j’ai le béguin pour Angela (Simmons)

Ils aiment, “Merde, Gotti, tu es audacieux” (gras)

Merde, je vais faire savoir au monde (objectifs) »

C’était une décision audacieuse, mais en tant que sudiste, Gotti sait que “les bouches fermées ne sont pas nourries”. De nombreux fans l’ont félicité pour avoir tiré avec confiance.

Le rappeur “Doing 2 much” a estimé qu’il devait aller au-delà de cette confession publique d’adoration et a envoyé des fleurs à la femme de 35 ans lors de son lancement de fausse fourrure Foofi et Bella.

Lors d’une conférence de presse avec elle Grandir dans le hip-hop camarades de casting, on lui a demandé si elle était flattée lorsque le directeur de la musique lui avait envoyé les fleurs. Elle a répondu,

“C’étaient de très belles fleurs. Je suis flatté. Il est vraiment gentil, c’est génial.

Il semblait que le co-fondateur de Pastry Footwear n’était pas vraiment intéressé – tir dévié.

Elle a ajouté,

“J’ai dit à Gotti merci pour le cri, j’étais très flatté. Il s’est présenté à mon lancement de fausse fourrure et c’est là qu’il a envoyé les fleurs en fait et c’était très gentil de sa part.

Leur amour ne s’est pas épanoui à l’époque et les espoirs des fans de devenir une paire se sont rapidement effondrés.

Plus tard, elle est entrée en relation avec l’homme d’affaires, Sutton Tennyson, qui est le père de son fils, Sutton ‘SJ’ Joseph. Le couple s’est finalement fiancé mais a mis fin à leur relation au milieu de rumeurs d’infidélité.

Tragiquement en 2018, le corps sans vie de Tennyson a été retrouvé dans son allée d’Atlanta. Selon TMZil a été abattu 13 fois après une dispute avec Michael Williams qui purge actuellement la prison à vie pour le meurtre.

La maman a pleuré sur les réseaux sociaux,

“Merci d’avoir laissé derrière moi mon plus beau cadeau. J’ai mal. Je suis engourdie. Merci pour l’effusion d’amour à tous. Je n’arrive pas à croire que je dis même Rest In Peace Sutton. Je promets de retenir SJ de toutes les manières que je promets ❣️ »

En septembre, Angela a fait une apparition sur le Spectacle de la salle Tamron où elle a partagé que son fils maintenant âgé de 6 ans est prêt à ce qu’elle se trouve un mari et lui un père.

«Il est comme, allons-nous nous marier un jour? Est-ce que quelqu’un va nous marier ? C’était une conversation touchante parce qu’il m’a dit ‘Je sais que mon père est le paradis et j’aurai toujours deux papas parce que je sais que mon père sera mon père, mais maman, quand pouvons-nous avoir quelqu’un ? Quand est-ce que quelqu’un sera là pour nous ?

Je suppose que Gotti a décidé de faire son offre – un clip a commencé à circuler du fondateur de Collective Music à l’occasion du 35e anniversaire d’Angela. Dans ce qui semblait être un club, la fille de Rev Run a dansé et rappé les paroles de “Down in the DM” alors que Gotti était assis à côté d’elle.

Ce ne serait pas la dernière fois que les deux seraient vus ensemble. En octobre, les compétences d’investigation des utilisateurs des médias sociaux ont produit des “preuves” que les deux ont probablement passé leurs vacances à Paris et Dubaï ensemble.

Ils ont finalement été capturés ensemble dans des espaces publics.

La mondaine a continué à alimenter les rumeurs de sa romance avec Gotti lorsqu’elle est apparue à la fête d’anniversaire de sa mère.

Angela a posté une photo regardant avec amour un homme dont le visage était couvert d’un énorme cœur emoji. Le texte sur le message disait « humeur pour toujours ».

Les fans ont supposé que son amant pas si secret était celui du Tennessee et ont partagé leur bonheur pour l’union.

Rappeur de North Memphis, Yo Gotti est la preuve que si vous tirez votre coup, vous pouvez obtenir ce “W”. Certes, le ballon qu’il a capturé a voyagé dans les airs pendant six ans, mais ce qui est important, c’est qu’à la fin, il a entendu ce doux “swish”.

Parfois, vous devez travailler pour ce que vous voulez et les bonnes filles comme Angela Simmons valent sans aucun doute l’attente.

Je dois aimer une bonne histoire d’amour noire.