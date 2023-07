Angela Rippon, ex-animatrice de Top Gear, révèle la vraie raison pour laquelle Freddie Flintoff a quitté l’émission de la BBC

La famille de l’animateur de TOP Gear, Freddie Flintoff, a déclaré que « sa vie est plus importante qu’une émission de télévision » après son succès.

L’ancienne animatrice Angela Rippon, 78 ans, a révélé sa décision après être entrée en contact avec lui.

Bbc

Andrew ‘Freddie’ Flintoff se remet d’un grave accident à la fin de l’année dernière lors du tournage de Top Gear[/caption] Dan Charité

La famille de Flintoff a déclaré que « sa vie est plus importante qu’une émission de télévision »[/caption]

L’ancien joueur de cricket, 45 ans, a renversé une Morgan Super 3 à toit ouvert à trois roues à 130 mph à des températures inférieures à zéro à l’aérodrome Dunsfold de Surrey.

Lui et Angela tournaient ensemble en décembre 2022 pour la nouvelle série, qui a été supprimée après avoir subi des blessures à la mâchoire et des côtes cassées.

Angela, qui a présenté le premier épisode de l’émission de la BBC en 1977 et a continué dans le rôle pendant deux ans, a déclaré : « J’ai fait un film avec Freddie pour la série annulée.

« Après son accident, je lui ai envoyé un texto disant : ‘La prochaine fois que tu veux faire le tour du parcours un peu plus lentement, appelle-moi.’

« J’étais tellement désolé car ils [Freddie and co-presenters] ne sont pas des chauffeurs professionnels et on leur demande de faire des choses que même les chauffeurs professionnels trouveraient très souvent difficiles.

« Je pense que Freddie et sa famille ont décidé que c’était une demande et une tâche trop loin et que sa vie est plus importante qu’un programme télévisé. »

S’exprimant lors des Tric Awards de la télévision, Angela a déclaré lorsqu’elle était dans l’émission « c’était une émission automobile, pas des jouets pour les garçons comme c’est le cas maintenant ».

Rex