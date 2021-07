Angela Rayner se tait sur la nature de la relation avec un député marié malgré le fait qu’elle ait critiqué Matt Hancock pour sa liaison

ANGELA Rayner a été accusée d’hypocrisie après avoir dénoncé Matt Hancock à propos de sa liaison – tout en gardant le silence sur la nature de sa relation avec un député marié.

Le leader adjoint travailliste, 41 ans, est devenu proche du ministre fantôme Sam Tarry après avoir été marié pendant une décennie et il est entendu que son mariage est maintenant en crise.

🔵 Suivez notre blog en direct Matt Hancock pour les dernières mises à jour…

Son lien avec le père de deux enfants a été révélé dans The Sun dimanche en octobre dernier.

Le député conservateur Andrew Bridgen a déclaré : « Le public mérite la même transparence de la part d’Angela Rayner que celle qu’elle a exigée de Matt Hancock.

«Elle a pris la haute moralité sur cette question à chaque occasion. Vous pouvez toujours miser sur la gauche pour leur hypocrisie constante. »

Mme Rayner, qui a deux enfants avec son ex-mari Mark, a écrit à Boris Johnson pour lui demander de limoger M. Hancock à la suite des révélations.

La liaison de Matt Hancock avec Gina Coladangelo a été révélée par The Sun Crédit : LE SOLEIL

Elle a déclaré que le secrétaire à la Santé aurait dû révéler qu’il était « engagé dans une relation » avec Gina Coladangelo, qu’il a nommée en tant que directeur non exécutif rémunéré.

Elle a demandé une enquête complète et a déclaré que ses conclusions devraient être publiées en cas de violation apparente du Code ministériel.

Le plus haut mandarin du ministère de la Santé a été interrogé par lettre sur les mesures qui avaient été prises pour remédier au « conflit d’intérêts potentiel, réel ou perçu » dans la « relation personnelle » de M. Hancock avec un directeur non exécutif.

Elle a également appelé le secrétaire du Cabinet Simon Case à enquêter sur l’utilisation par M. Hancock d’un compte de messagerie privé pour les affaires du gouvernement et a déclaré qu’une « puanteur de sordide » entourait le gouvernement de Boris Johnson et que son « non-respect des règles et de l’éthique établit les normes pour ses ministres ».

Mme Rayner a épousé le responsable syndical Mark Rayner en 2010 et est devenue députée en 2015. Elle était secrétaire fantôme à l’éducation sous Jeremy Corbyn.

On pensait que ses partisans essayaient de se constituer une base de soutien pour qu’elle défie la direction du parti. La pression sur Sir Keir Starmer s’est atténuée cette semaine avec la victoire étroite de Batley et Spen aux élections partielles.

Sa relation avec M. Tarry, 38 ans, s’est développée après sa séparation d’avec son mari.

Une source de Westminster a déclaré qu’ils avaient « travaillé intensément » lorsqu’on lui a confié la tâche d’améliorer la campagne pour le parti.

Il n’y a aucune suggestion d’utilisation abusive de l’argent public.

M. Tarry a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé sur sa relation avec Mme Rayner.

En octobre dernier, une source n’a pas voulu dire s’ils avaient une relation intime, mais a déclaré que la nomination de Tarry avait été prise avant qu’ils ne se rapprochent.

Un porte-parole de Mme Rayner a déclaré: «Angela a demandé une enquête indépendante du secrétaire du Cabinet et conseiller indépendant sur les intérêts des membres pour savoir si des règles avaient été enfreintes par Matt Hancock en distribuant l’argent des contribuables à son ami proche.

« Toute suggestion qu’Angela a agi de manière inappropriée de quelque manière que ce soit sera considérée comme diffamatoire. »

Une source travailliste a déclaré que la vie privée de M. Hancock était sa propre affaire.

Ils ont ajouté: « Le problème, c’est quand cette vie privée consiste à distribuer l’argent des contribuables. »