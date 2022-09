Angela Rayner révèle le contenu d’une mystérieuse lettre qu’elle a reçue le jour de la mort de la reine Elizabeth II

La chef adjointe travailliste Angela Rayner a révélé le contenu d’une mystérieuse note qu’elle a reçue à la Chambre des communes le jour du décès de la reine Elizabeth II.

La note, remise à Mme Rayner et au Premier ministre Liz Truss lors d’un intense débat sur la crise énergétique au parlement, a attiré l’attention de tous.

On soupçonnait largement qu’il communiquait quelque chose sur la santé de la reine. Quelques instants après que les caméras de télévision et les journalistes ont eu vent de la note, le pays a appris que le monarque le plus ancien du Royaume-Uni était sous surveillance médicale à Balmoral.

Maintenant, la dirigeante travailliste a rompu son silence sur le contenu de la note en Les agences de presse podcast mercredi.

Elle a déclaré que la lettre indiquait la nouvelle de l’aggravation de la santé de la reine en «anglais clair» et elle a décrit la tension qui l’a saisie alors que les caméras de télévision tournaient.

Mme Rayner a eu du mal à attirer l’attention du dirigeant travailliste Keir Starmer, qui, à l’époque, répondait à la déclaration énergétique du gouvernement et à la crise du coût de la vie.

“La reine ne va pas bien et Keir doit quitter la chambre dès que possible pour être informé”, indique la lettre, selon Mme Rayner.

“J’essayais de faire passer la note à [Starmer] sans être trop dramatique, mais aussi sans savoir exactement ce qui se passait, mais [that] Je devais le faire sortir de la chambre », a-t-elle déclaré.

“J’ai gardé la note et j’essayais de penser, comment vais-je la faire parvenir à Keir sans gâcher totalement ce qu’il essaie de dire, parce que si quelqu’un essaie de vous donner des informations alors que vous êtes en train de parler, c’est le chose la plus distrayante, alors j’attendais l’occasion de le faire.

Mme Rayner a déclaré que même si la note mentionnait uniquement que la reine était malade, elle “lisait entre les lignes” et connaissait l’urgence de la situation.

“Vous ne recevez pas de note disant que la reine est malade si elle a un peu de toux ou un rhume”, a-t-elle déclaré au podcast.

La députée d’Ashton-under-Lyne a ensuite signalé à Sir Lindsay Hoyle, le président de la Chambre des communes, qu’elle devait parler à M. Starmer, qui l’a indiqué au leader travailliste.

Il a ensuite été informé de l’état de santé de la reine vers midi. Mme Rayner a déclaré qu’elle comprenait également qu’il était important que M. Starmer soit informé avant que la nouvelle de l’état de la reine ne devienne publique.

“Si Keir était à plein régime lorsque la nouvelle est tombée, je ne l’ai pas protégé des circonstances.”