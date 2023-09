Angela Rayner présentera la vision travailliste d’une « mise à niveau de la vraie vie »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les salaires et le logement figureront parmi les priorités d’un gouvernement travailliste dans le cadre d’une « véritable mise à niveau » pour les travailleurs, a promis le leader adjoint du parti.

Angela Rayner présentera le nouvel accord prévu par le Labour pour les travailleurs lorsqu’elle s’adressera au congrès du TUC mardi.

En tant que nouvellement nommée secrétaire à la mise à niveau, au logement et aux communautés, elle exposera également son approche en matière de mise à niveau, critiquant « les fausses promesses et les extraits sonores » du gouvernement qui, selon elle, ont laissé le public britannique « nivelé ».

Le TUC a publié un nouveau sondage auprès de plus de 2 000 personnes pour coïncider avec le discours, qui, selon lui, démontrait un énorme soutien aux politiques travaillistes, notamment l’interdiction des contrats zéro heure, des embauches et des licenciements et l’octroi de droits du travail dès le premier jour d’embauche.

Angela Rayner dira : « En tant que jeune mère célibataire, c’est un gouvernement travailliste qui a égalisé les règles du jeu pour moi. Lorsque j’en avais le plus besoin, une maison publique m’a offert, à moi et à mon fils, un logement sécurisé au lieu de surfer sur des canapés.

«Cela m’a permis de sortir et de trouver le travail sur lequel j’ai bâti ma vie. Le salaire minimum me faisait gagner plus. Un emploi dans une autorité locale m’a donné de meilleures compétences professionnelles et un centre Sure Start de meilleures compétences en tant que parent, et adhérer à un syndicat a changé toute ma vie et m’a permis de changer aussi celle des autres.

« Ce genre de mise à niveau a transformé ma vie et mes perspectives parce que c’était bien fait. Une maison et un bon travail syndiqué, avec des conditions décentes, une communauté prospère habilitée à créer de bons services locaux et des opportunités d’éducation – ces choses étaient ma bouée de sauvetage, et c’est ce que signifie pour moi une véritable progression.

« Mais tout ce sur quoi je comptais pour améliorer ma vie et celle de ma communauté a été nivelé par les conservateurs. Avec la construction de logements et la chute des salaires dans tout le pays, la version de ce gouvernement consistant à niveler par le haut est une imposture – et une arnaque.

«Le masque est tombé et le public a vu la vérité : les paroles chaleureuses et les aumônes politiques ne toucheront pas les parties. Un slogan vide de sens ne permettra pas de payer des salaires décents. Les fausses promesses ne construiront pas de maisons sûres. Et une simple phrase sonore ne donnera pas de pouvoir aux communautés.

« De bons emplois et de bons logements sont les fondements d’une vie et de communautés agréables, et c’est un gouvernement travailliste qui fournira ces fondations et s’appuiera sur elles, tout en donnant aux communautés et aux dirigeants locaux les moyens de créer des économies fortes et durables.

« Le parti travailliste a un plan global visant à créer de bons emplois dans tout le pays et à améliorer le niveau de vie de tous grâce à notre New Deal pour les travailleurs.

« Parallèlement au travail décent, les travaillistes ont un plan pour résoudre la crise du logement en construisant davantage de logements, des logements dans lesquels les gens peuvent se permettre de vivre, la priorité étant accordée à la population locale – et oui, cela signifie davantage de logements sociaux. »

Mme Rayner a déclaré lors d’une réunion en marge de la conférence qu’elle « ne laisserait pas tomber » les syndicats si elle devenait vice-Première ministre.

Elle a décrit le nouvel accord travailliste comme un « véritable changement de donne » pour les travailleurs ainsi que pour les bons employeurs.

« Cela changera la vie des gens pour le mieux », a-t-elle ajouté.