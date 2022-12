Angela Rayner du Labour montre des mouvements à la fête de Manchester pour la charité des sans-abri

La chef adjointe de LABOUR, Angela Rayner, 42 ans, montre ses mouvements lors d’une fête pour une association caritative pour les sans-abri.

Elle était DJ mais a apprécié un bop avec Only Love Can Set You Free de N-Trance alors qu’elle aidait à collecter des fonds à Manchester.

La chef adjointe du parti travailliste a montré ses mouvements lors d’une fête Crédit : Getty

Cela survient alors qu’elle a révélé qu’elle “n’a pas une opinion particulièrement forte de toute façon” sur le Brexit.

Son parti a basculé entre rester dans l’UE, un deuxième référendum et quitter le bloc.

Le chef adjoint du parti a également déclaré que les travaillistes devaient rétablir la confiance avec les électeurs qui se détournaient d’eux.

Elle a déclaré au FT : « Nous avons changé. Les gens sont prêts à écouter.

“Mais l’idée que les gens sortent en courant de chez eux en disant” yay, Labour “n’est pas là où ils en sont.

“Ils ne veulent pas que nous prenions de l’avance sur nous-mêmes.”

Mme Rayner, 42 ans, mère de trois enfants, qui est devenue grand-mère à 37 ans, a déclaré qu’elle ne “s’intégrait pas dans une boîte” bien qu’elle soit qualifiée de brandon de gauche.

Elle a déclaré: «J’ai des opinions bien arrêtées sur des choses comme la sécurité, ce qui me place à la droite du parti.

“Mais j’ai des opinions très arrêtées sur des choses comme l’économie.”