Angela Rayner accuse le gouvernement de “tromper” les petites entreprises sans opportunité

Les travaillistes ont accusé le gouvernement de “tromper les petites entreprises sur les opportunités” après que de nouvelles recherches ont révélé qu’elles ne remportaient que 10% des contrats du secteur public qui leur étaient destinés.

Malgré les promesses des ministres de soutenir le secteur des petites et moyennes entreprises (PME), une analyse du Spend Network a révélé que les grandes entreprises remportent toujours la part du lion – 90% – des contrats d’une valeur de 30 milliards de livres sterling par an qui sont jugés appropriés. pour les offres des petites entreprises.

S’exprimant avant Small Business samedi, la chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que les PME britanniques étaient “étouffées par les processus d’appel d’offres”.

Elle a souligné des chiffres montrant que le gouvernement a manqué à plusieurs reprises son objectif de faire bénéficier les PME de 33 % des dépenses totales d’approvisionnement, le chiffre atteignant seulement 26,7 % en 2019-2020 et 26,9 % en 2020-2021.

Plus tôt cette année, la Chambre de commerce britannique a constaté que les PME reçoivent désormais un montant relativement plus faible de dépenses directes d’approvisionnement du gouvernement qu’il y a cinq ans en 2016.

Et la Fédération des petites entreprises a constaté l’année dernière que seule une PME sur cinq avait soumissionné pour un contrat du secteur public au cours des trois années précédentes.

Trop souvent, les entreprises ont estimé que les opportunités du secteur public étaient soit trop difficiles à postuler, soit que les organismes publics avaient déjà choisi leurs soumissionnaires préférés, selon le rapport du FSB.

“Même dans les secteurs qui dépendent fortement des PME, comme la construction, il reste un vaste bassin inexploité de PME”, indique le rapport.

“Il est souvent trop facile pour les ministères d’utiliser de grandes entreprises qui agissent comme agrégateurs, alors que le ministère pourrait, avec la formation et le processus appropriés, attirer directement les PME dans la chaîne d’approvisionnement et désagréger les opportunités.”

Mme Rayner a déclaré: Les conservateurs parlent des petites entreprises, mais échouent systématiquement à tenir leurs promesses.

«Les ministres ont laissé tomber les PME à chaque tournant, les privant d’opportunités alors qu’ils distribuaient aux sociétés géantes habituelles les tracts les plus brillants ou les meilleures relations.

« Un gouvernement travailliste donnera aux petites et moyennes entreprises une chance équitable de remporter des contrats. Là où les conservateurs ont remis des milliards de livres à leurs copains liés aux paradis fiscaux, les travaillistes veilleront à ce que les entreprises locales ne soient plus reléguées au fond de la file d’attente derrière les grandes entreprises avec plus de remplisseurs de formulaires que de travailleurs.

“Notre politique d’approvisionnement réduira les formalités administratives et rationalisera le processus d’appel d’offres, donnant aux petites entreprises une véritable chance. Là où les conservateurs avaient leur voie VIP pour leurs donateurs et copains, les travaillistes défendront les entreprises et les entreprises qui créent de la richesse pour tous et contribuent à une société plus juste.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate à L’indépendantdemande de commentaires du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (Beis).