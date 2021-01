La semaine

La plupart des personnalités pro-Trump Capitol tristement filmées ont déjà été arrêtées

De nombreuses personnes qui ont pénétré par effraction et saccagé le Capitole américain mercredi ont agi comme si elles ne pensaient pas qu’il y aurait des conséquences. Pour beaucoup d’entre eux, il y a eu des conséquences. Certains d’entre eux ont perdu leur travail. Et de nombreuses personnes dont les photos sont devenues virales en ligne et à la télévision ont été arrêtées. Le FBI dit qu’il cherche le reste. Evan Perez, du CNN, note que les grandes arrestations jusqu’à présent ont été le fruit à portée de main, les personnes qui « étaient sur les réseaux sociaux se vantant de cela. » Les archives publiques de plus de 120 personnes arrêtées. document de loin que «la foule insurrectionnelle qui s’est présentée à la demande du président et a pris d’assaut le Capitole américain était majoritairement composée de partisans de longue date de Trump, y compris des responsables du Parti républicain, des donateurs politiques du GOP, des militants d’extrême droite, des suprémacistes blancs, des membres de l’armée, et les adeptes du mythe QAnon selon lequel le gouvernement est secrètement contrôlé par une cabale de cannibales pédophiles adorant Satan », rapporte l’Associated Press. « Les archives montrent que certains étaient lourdement armés et incluaient des criminels condamnés. » Jake Chansley, le « QAnon Shaman », s’est rendu samedi au FBI à Phoenix. équipement tactique usé et retenues en plastique dans la salle du Sénat. Eric Gavelek Munchel a été arrêté au Tennessee.Embed de Getty ImagesEt Larry Rendell Brock, lieutenant-colonel à la retraite de l’armée de l’air, a été arrêté au Texas.> MISE À JOUR: Le porte-parole de Hillwood Airways m’a confirmé ce soir que Larry Rendall Brock Jr. « ne travaille plus pour l’entreprise. » Le lieutenant-colonel @USAirForce a été identifié avec des attaches et des équipements de combat sur le sol du Sénat pendant l’émeute armée au Capitole américain mercredi. qui a tué 5 @CourthouseNews pic.twitter.com/pubhmiboeb>> – David Lee (@davejourno) 10 janvier 2021 Le FBI a arrêté Doug Jensen, photographié dans une chemise QAnon, à Des Moines, Iowa, vendredi. :> Un homme de l’Iowa qui a été filmé en train de chasser un flic dans les escaliers a été réservé pour 5 accusations fédérales.https: //t.co/yy4aZIKdW4 pic.twitter.com/Srwk45b6yT>> – Jim Roberts (@nycjim) 10 janvier 2021 Johnson, arrêté vendredi en Floride, aurait été l’homme photographié portant le lutrin de l’orateur de la Chambre. D’autres ont été identifiés mais pas arrêtés, comme Josiah Colt de l’Idaho.> À ma connaissance, Josiah Colt (également photographié ici) n’a pas été arrêté. pic.twitter.com/P9KgBdw8qG>> – Austin Kellerman (@AustinKellerman) 11 janvier 2021CNN a identifié l’homme en sweat « Camp Auschwitz » comme étant Robert Keith Packer de Virginie.> Nous sommes très près d’identifier ce type grâce aux pronostiqueurs . pic.twitter.com/XKgDLhlZLR>> – Adam Goldman (@adamgoldmanNYT) 10 janvier 2021 L’un des planificateurs évidents de l’assaut du Capitole, Ali Alexander, dit qu’il se cache et a besoin d’argent pour des gardes armés, rapporte The Daily Beast. Plus d’histoires de theweek.com 7 caricatures cinglantes sur l’émeute du Capitole de Trump Trump aurait dit à Kelly Loeffler qu’il « ferait un numéro sur elle » si elle ne soutenait pas le défi du Collège électoral Sympathy for Ashli ​​Babbitt