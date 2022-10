Angela Merkel remporte le prix des réfugiés de l’ONU

Angela Merkel a remporté le prix Nansen de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

L’ancien chancelier allemand a été félicité pour avoir accueilli plus de 1,2 million de réfugiés et de demandeurs d’asile dans le pays entre 2015 et 2016.

Le prix récompense les individus, les groupes ou les organisations qui vont au-delà de l’appel du devoir pour protéger les réfugiés et autres personnes déplacées et apatrides.

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a remporté mardi le prestigieux prix Nansen de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, recevant des éloges pour sa détermination à protéger les demandeurs d’asile pendant son mandat.

Evoquant les plus de 1,2 million de réfugiés et demandeurs d’asile accueillis par l’Allemagne en 2015 et 2016, au plus fort de la crise migratoire déclenchée notamment par la guerre en Syrie, le comité de sélection du HCR a salué “le leadership, le courage et la compassion” d’Angela Merkel.

A l’époque, la femme qui a dirigé le gouvernement allemand pendant 16 ans a déclaré que la situation “mettait nos valeurs européennes à l’épreuve comme rarement auparavant. C’était ni plus ni moins qu’un impératif humanitaire”.

LIRE | Le paléogénéticien suédois Svante Paabo remporte le prix Nobel de médecine

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a souligné comment elle avait appelé ses compatriotes allemands à rejeter le nationalisme qui divise, les exhortant plutôt à être “compassionnés et ouverts d’esprit”.

“En aidant plus d’un million de réfugiés à survivre et à se reconstruire, Angela Merkel a fait preuve d’un grand courage moral et politique”, a déclaré le chef du HCR, Filippo Grandi, dans un communiqué, saluant sa détermination à défendre les droits de l’homme, les principes humanitaires et le droit international.

“Le vrai leadership”

“C’était un véritable leadership, faisant appel à notre humanité commune, tenant ferme contre ceux qui prêchaient la peur et la discrimination”, a-t-il déclaré.

Le comité de sélection a souligné qu’en plus de protéger les personnes contraintes de fuir la guerre, Merkel était le moteur des efforts collectifs de l’Allemagne pour les accueillir et les aider à s’intégrer dans la société.

Le prix annuel Nansen a été créé en 1954 en l’honneur du premier Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l’explorateur norvégien de l’Arctique et humanitaire Fridtjof Nansen, pour souligner le travail exceptionnel en faveur des réfugiés.

Il rend hommage aux individus, groupes ou organisations qui vont au-delà de l’appel du devoir pour protéger les réfugiés et autres personnes déplacées et apatrides.

Merkel recevra son prix et les 150 000 dollars (151 000 euros) de prix lors d’une cérémonie à Genève le 10 octobre.

Quatre lauréats régionaux seront également honorés lors de cette cérémonie, chacun recevant un prix de 50 000 $.

Compassion “impérative”

Il s’agit notamment de Nagham Hasan, une gynécologue irakienne qui fournit des soins médicaux et psychosociaux aux filles et femmes yézidies qui ont survécu à l’esclavage, au viol et à d’autres violences aux mains de groupes extrémistes dans le nord de l’Irak.

Figure également sur la liste, la brigade des pompiers de Mbera – un groupe de pompiers de réfugiés entièrement bénévoles en Mauritanie qui a éteint plus de 100 feux de brousse et planté des milliers d’arbres.

Meikswe Myanmar, un groupe humanitaire qui aide les personnes déplacées à l’intérieur du pays et d’autres personnes dans le besoin dans ce pays déchiré par le conflit, a également reçu un prix, tout comme Vincenta Gonzalez, qui a créé une coopérative de cacao au Costa Rica pour soutenir les réfugiés et les femmes des communautés d’accueil, y compris survivants de violence domestique.

Soulignant que le nombre de personnes déplacées de force dans le monde a dépassé les 100 millions pour la première fois cette année, le communiqué du HCR a insisté sur le fait qu’il était “impératif que le public conserve son sens de la compassion envers ceux qui sont forcés de fuir leur foyer”.

Cette année marque un siècle depuis que Nansen a reçu le prix Nobel de la paix en 1922 pour ses efforts visant à rapatrier les prisonniers de guerre et à protéger des millions de réfugiés déplacés par le conflit, la révolution et l’effondrement des empires Romanov, ottoman et austro-hongrois.

Cela marque également 100 ans depuis la création du passeport Nansen, un document d’identité pour les réfugiés, leur permettant de traverser les frontières à la recherche de travail, a indiqué le HCR.