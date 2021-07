ANGELA Merkel est chancelière d’Allemagne depuis 2005.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Merkel, sa vie et combien de temps elle est susceptible de rester en poste.

Angela Merkel parle-t-elle anglais ?

Angela Merkel parle anglais, mais rarement en public.

Ayant grandi en Allemagne de l’Est sous l’Union soviétique, elle aurait appris le russe au lieu de l’anglais comme deuxième langue.

En février 2014, Merkel est devenue l’un des rares chefs de gouvernement, par opposition aux chefs d’État, à s’être adressé aux deux chambres du parlement britannique.

Elle ne portait pas d’écouteur lors de sa présentation par le président John Bercow et a prononcé la première moitié de ses propres remarques en anglais.

Mais dans la plupart des engagements diplomatiques et des discours publics, Merkel a tendance à s’en tenir à son allemand natal.

Qui est Angela Merkel ?

Angela Merkel, actuellement âgée de 67 ans, est née Angela Kasner à Hambourg, en Allemagne de l’Ouest, le 17 juillet 1954.

Son père était pasteur luthérien tandis que sa mère était professeur d’anglais et de latin.

Merkel avait quelques mois lorsque son père a reçu une paroisse dans une petite ville de l’Allemagne de l’Est communiste, et elle devait grandir dans une zone rurale au nord de Berlin-Est.

Elle a étudié la physique à l’Université Karl Marx de Leipzig, obtenant plus tard un doctorat en physique et travaillant comme chimiste dans une académie scientifique.

Elle a épousé un autre étudiant Ulrich Merkel en 1977 mais a divorcé quatre ans plus tard.

Merkel a rencontré le professeur de chimie berlinois Joachim Sauer en 1981 et le couple s’est marié en privé en 1998.

Ils n’ont pas d’enfants.

Merkel est devenue chef du parti de centre droit Union chrétienne-démocrate (CDU) en 2000 et chancelière en 2005.

Angela Merkel est-elle en bonne santé ?

Le 18 juin 2019, la chancelière allemande a déclenché des problèmes de santé après avoir été vue trembler visiblement pendant une minute entière lors d’une cérémonie à Berlin.

Elle a rejeté les inquiétudes, affirmant que la chaleur de 28 ° C avait causé la déshydratation, alors qu’elle souhaitait la bienvenue au nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Elle semblait tremblante et instable alors qu’elle se tenait dans la chaleur de midi devant son immeuble de bureaux alors qu’ils regardaient une démonstration militaire.

La chancelière a pincé les lèvres pour contrôler le mouvement violent et a constamment déplacé ses mains dans un affichage inconfortable.

Neuf jours plus tard, le 27 juin 2019, on l’a vue trembler à nouveau alors qu’elle se tenait aux côtés du président Frank-Walter Steinmeier lors d’un événement en salle où le nouveau ministre allemand de la Justice a été officiellement nommé.

Et le 10 juillet 2019, on l’a vue trembler à nouveau alors qu’elle recevait le Premier ministre finlandais Antti Rinne à Berlin.

Interrogée sur l’incident lors d’une conférence de presse à Berlin le 19 juillet 2019, Merkel a déclaré : « Je comprends les questions sur ma santé.

« Il est important que je m’engage à assumer la responsabilité d’agir en tant que chef du gouvernement.

« Je dirais simplement que vous me connaissez depuis un certain temps et que je peux jouer ce rôle. »

Renonce-t-elle à la chancelière d’Allemagne ?

En octobre 2018, Merkel a annoncé qu’elle ne chercherait pas à être réélue à la tête de la CDU lors de la convention du parti en décembre suivant ni comme chancelière aux élections de 2021.

L’annonce intervient au lendemain des lourdes pertes subies par la CDU lors des élections régionales.

La dirigeante de la CDU est désormais Annegret Kramp-Karrenbauer.

Les inquiétudes concernant la santé de Merkel ont suscité un débat sur la question de savoir si elle devrait démissionner plus tôt de la chancelière.

Un membre du comité exécutif de la CDU a déclaré: « Les secousses alimentent le débat interne de la CDU sur la question de savoir si le calendrier convenu entre Merkel et Kramp-Karrenbauer sur le fait de ne pas changer la garde avant 2021 peut tenir ».