Les médias à travers l’Europe tournent leur attention vers les dernières tentatives pour mettre fin à un accord commercial post-Brexit avec un média allemand affirmant qu’il est trop pratique de rejeter toute la responsabilité de l’impasse sur Boris Johnson.

Le magazine allemand Spiegel a publié un long commentaire jeudi matin, accusant Angela Merkel de ne pas en faire assez pour éviter le non-accord et l’appelant à reprendre les discussions d’Ursula von der Leyen.

« Le Premier ministre britannique Johnson a une fois de plus poussé les négociations avec l’UE au bord de l’échec – du moins c’est ce que croient les Allemands. Pourquoi personne ne parle du rôle du chancelier? » demande Michael Sauga.

L’article accuse l’UE de persister à essayer de forcer les Britanniques à repenser et à organiser un deuxième référendum longtemps après qu’il était clair que le pari avait échoué.

« La Grande-Bretagne et l’UE ont l’obligation de travailler ensemble. Ils partagent les mêmes valeurs et la même compréhension de l’état de droit et de la démocratie. Ce serait un échec politique de premier ordre si les deux parties ne pouvaient même pas parvenir à un accord sur un accord commercial rudimentaire », dit-il.

«Ne pas laisser les choses aller aussi loin n’est pas seulement une tâche pour Boris Johnson et Ursula von der Leyen, mais pour tous les chefs de gouvernement de l’UE. Mais surtout pour la chancelière allemande, qui représente la plus grande économie du continent et la cohésion de l’UE. Il est grand temps qu’elle reprenne les négociations sur le Brexit. »

En France, le quotidien français conservateur Le Figaro ne pointe pas du doigt Emmanuel Macron mais souligne un paradoxe.

Malgré la menace de veto de la France sur les pourparlers, c’est en fait la Commission européenne qui est désormais plus pessimiste sur un accord d’ici la fin de l’année que l’Elysée, qui «semble plus optimiste et considère que le calendrier est encore faisable», écrit-il, citant des sources bruxelloises.

Le Figaro se demande si la décision du Premier ministre d’entrer dans la mêlée peut changer les choses.

«À une minute à minuit, Boris Johnson entre dans l’arène du Brexit», écrit le quotidien de droite.

Son «profil étonnamment bas» à ce jour a donné «la curieuse impression d’un Premier ministre occupé à autre chose qu’à un tournant historique majeur, qu’il souhaite lui-même, et qui façonnera l’avenir de son pays».

«Comme toujours avec BoJo, il est difficile de savoir si cela est plus dû au calcul qu’à la désinvolture», écrit-il.

«Boris Johnson est resté fidèle à sa méthode: garder un pistolet sur la table, jouer la carte de la confrontation jusqu’au bout, pousser les choses jusqu’au point de rupture avant de potentiellement céder du terrain», écrit-il.

«Jusqu’à la fin, on ne peut que deviner ce que BoJo a vraiment à l’esprit», se réjouit le journal. «Veut-il vraiment un accord pour éviter les chocs économiques majeurs provoqués par la crise sanitaire et ne pas être tenu pour responsable du début de l’éclatement du Royaume?

«Après tout, il pouvait se vanter d’avoir réussi la même semaine avec le vaccin et l’accord.»

Ou, demande-t-il, au contraire, «ne préfère-t-il aucun accord qui lui permettrait de blâmer les Européens pour les retombées économiques» du Brexit en raison de leur «intransigeance»?

Quoi qu’il en soit, en cette nouvelle année, «l’histoire commencera à faire le point», écrit Le Figaro, clairement déconcerté.

D’une part, dit-il, il a été accusé d ‘«amateurisme» et de «jouer avec l’avenir de son pays comme s’il s’agissait d’un match de tennis sur gazon à Eton». Mais s’il n’a pas réussi à «briser l’UE27», il a «obtenu un compromis plus favorable qu’en octobre».

«Boris Johnson a revendiqué comme ses propres mots Churchill:« Si vous traversez l’enfer, continuez.

Quel que soit le résultat des discussions sur le Brexit ce week-end, Le Figaro dit qu’il est «hautement improbable» que Mme von Leyen prenne les devants en interrompant les discussions.

« La Commission ne dira jamais qu’elle a suspendu les discussions », a déclaré au journal une source bruxelloise proche des négociations. «Il dira toujours:« Nous sommes disponibles tant que les Britanniques continueront à négocier, nous continuerons ».

«C’est un peu comme être confronté à un patient en phase terminale. Personne ne veut assumer la responsabilité de couper le maintien de la vie. »

L’Elysée nie toute tension avec d’autres États de l’UE, avec un assistant cité comme disant: «L’accord nécessite l’unanimité parmi les 27. C’est une possibilité car nous sommes extrêmement vigilants sur le contenu de l’accord.

Le journal affirme que le «réalignement» de l’Union sur la concurrence ces derniers jours a contribué à galvaniser les États membres et «ne pas trop parler de pêche», qui ne concerne que huit des 27.

Le quotidien français de centre-gauche Le Monde qualifie les discussions entre M. Johnson et Mme von der Leyen de «franches» mais stériles ».

Le document souligne le fait que la présidente de la Commission européenne a choisi de servir du poisson et des fruits de mer lors de son dîner avec le Premier ministre. «Peut-être (elle) voulait montrer à Boris Johnson que l’Europe, même sans les Britanniques, peut avoir le sens de l’humour», s’est-il demandé.

Quoi qu’il en soit, «cela n’a en tout cas pas permis aux deux dirigeants de trouver un terrain d’entente. Loin de là! » il a écrit.

Aucun accord n’étant encore possible, le journal a déclaré que les retards à la frontière franco-britannique étaient un «avant-goût inquiétant du chaos probable qu’un non-accord provoquera sur l’île».

Pendant ce temps, en Italie, la presse s’accorde à dire que si l’impasse n’est pas brisée d’ici dimanche, ce ne sera pas un accord.

Cela équivaudrait à une « fracture géopolitique » très dommageable entre la Grande-Bretagne et l’UE, déclare le Corriere della Sera, un grand quotidien.

« En substance, Londres continue de refuser d’accepter de se conformer aux directives européennes après le Brexit », indique le journal, citant M. Johnson lorsqu’il a déclaré au Parlement qu’aucun Premier ministre britannique ne pouvait souscrire à une telle condition.

L’UE veut maintenir le Royaume-Uni dans son cadre réglementaire, mais les Britanniques veulent se libérer – cela équivaut à « un désaccord idéologique » qui sera difficile à résoudre, selon le quotidien. Et le temps presse.