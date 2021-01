L’Allemagne devrait se préparer à de dures semaines à venir, aurait averti la chancelière Angela Merkel. Certains médias locaux ont déjà commencé à spéculer que les nouvelles pourraient signifier une extension potentielle de verrouillage.

«Ce sera difficile jusqu’à Pâques», Merkel a déclaré mardi, selon plusieurs médias. La chancelière s’attend à ce que l’Allemagne affronte «Entre huit et 10 semaines très dures» dans un proche avenir, a annoncé Merkel, lors d’une réunion à huis clos avec le groupe parlementaire de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) sur les questions internes et la sécurité.

Certains médias allemands, y compris le tabloïd Bild, ont rapporté que ses propos pourraient signifier une extension du verrouillage strict existant jusqu’aux vacances de Pâques, qui tombent la première semaine d’avril de cette année.

La semaine dernière, le gouvernement allemand a prolongé le verrouillage jusqu’à la fin du mois de janvier. Il a également imposé des restrictions supplémentaires sur les mouvements dans les régions déclarées comme des points chauds d’infection, ainsi que sur les rassemblements – tandis que Merkel a appelé les Allemands à limiter leurs contacts à un « le minimum. »

D’autres médias ont cependant déclaré que la chancelière n’avait pas explicitement avancé l’idée de prolonger ces mesures jusqu’au début du mois d’avril, mais avait simplement exprimé ses inquiétudes concernant la propagation de la variante britannique du Covid-19 en Allemagne. On pense que ladite souche virale est beaucoup plus contagieuse que les précédentes.

Selon Bild, Merkel a averti que l’Allemagne pourrait, à Pâques, avoir « 10 fois le nombre de cas » c’est maintenant le cas si les autorités ne parviennent pas à empêcher la propagation de la souche britannique Covid-19. Cependant, d’autres médias n’ont pas corroboré cette déclaration.

L’Allemagne a imposé un verrouillage partiel en novembre et l’a encore resserré à la mi-décembre. A partir de maintenant, les magasins, bars et restaurants ainsi que l’école restent fermés. Les règles existantes stipulent également que seuls les membres d’un ménage et une seule personne en dehors de celui-ci peuvent désormais se réunir.

Le gouvernement n’a pas indiqué de date exacte à laquelle les restrictions pourraient être levées. Au lieu de cela, il a déclaré que le but du verrouillage était de réduire les taux d’infection à moins de 50 cas pour 100 000 habitants. Pourtant, Merkel et son cabinet, ainsi que les chefs de 16 États allemands, doivent revoir les mesures le 25 janvier.

La situation épidémique en Allemagne reste assez tendue. Mardi, l’Institut Robert Koch (RKI) a signalé 12 802 nouveaux cas et 891 nouveaux décès liés à Covid-19. L’Allemagne a lancé sa campagne de vaccination fin décembre, mais ne semble pas progresser aussi vite que certains politiciens le souhaiteraient.

Le Premier ministre bavarois Markus Soeder a réfléchi à une idée de vaccination obligatoire pour «Certains groupes professionnels» mardi. Il a dit en particulier que le personnel infirmier des maisons de soins devrait être tenu de prendre le «Protéger les personnes âgées» comme il a appelé le Conseil d’éthique allemand à se pencher sur la question.

Son idée a immédiatement suscité des critiques de la part des sociaux-démocrates, qui ont soutenu que l’objectif du gouvernement devrait être de « convaincre » les gens et ne les force pas à se faire vacciner.

