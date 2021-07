Angela Merkel a occupé quatre présidents américains à la tête de l’Allemagne. Voici quelques moments mémorables.

Mais ses relations avec divers présidents américains ont connu des moments difficiles. Lorsqu’elle est arrivée au pouvoir en 2005, les relations américano-allemandes se remettaient encore de l’opposition de Berlin à la guerre en Irak. Et Merkel et Bush n’étaient pas d’accord sur les politiques de Guantánamo Bay aux actions de lutte contre le changement climatique. Et même avec le président Barack Obama, avec qui elle a développé une amitié personnelle, il y avait des obstacles quand il s’agissait de révélations selon lesquelles les services secrets américains avaient mis ses appels sur écoute.