Il y a eu une augmentation de 30% du nombre de visiteurs dans un zoo où une vidéo d’un ours a conduit les gens à demander s’il s’agissait en fait d’un membre du personnel en costume.

Environ 20 000 personnes se sont rendues aujourd’hui au zoo de Hangzhou, dans l’est de la Chine, ont annoncé les médias chinois, après la publication la semaine dernière d’une vidéo d’un ours malais nommé Angela.

Le film, vu par des millions de personnes, montre la créature debout sur le bord de son enclos, tenant ses pattes à ses côtés et regardant apparemment les visiteurs du zoo.

Il était à la mode sur les réseaux sociaux chinois au cours du week-end et a incité les utilisateurs à se demander comment l’ours pouvait se tenir si droit sur des jambes fines et avait ce qui ressemblait à de la peau autour de ses hanches.

Certains se sont demandé s’il s’agissait d’un être humain dans un costume d’ours mal ajusté.

Un visiteur, qui s’appelait You, a déclaré : « Après avoir vu cet ours debout sur Internet, j’ai voulu voir à quoi il ressemblait dans la vraie vie, alors je suis venu ici. »

Qian Ming a déclaré à une chaîne de télévision de Hangzhou qu’elle « avait spécialement pris le train à grande vitesse de Suzhou pour venir voir l’ours », après avoir vu la vidéo et a ajouté : « Nous avons voyagé la nuit dernière pour arriver ici. Les ours sont si mignons. «

Mais un utilisateur de la plateforme de microblogging Weibo, n’était pas convaincu, déclarant : « Si c’est faux, ça mérite un Oscar pour les effets spéciaux. »

Le zoo lui-même a déclaré qu’Angela n’était « certainement pas une humaine ».

« Notre zoo est géré par le gouvernement, donc ce genre de situation ne se produirait pas », a déclaré un membre du personnel, dans des messages sur son compte officiel WeChat et dans des entretiens avec les médias locaux lundi.

« La température en été est de près de 40 degrés, si vous mettez un costume de fourrure, vous ne pourrez certainement pas tenir plus de quelques minutes sans vous allonger. »

Dans un message écrit comme s’il venait d’un ours du soleil nommé Angela, il disait : « Certaines personnes pensent que je me tiens comme une personne.

« Il semble que vous ne me compreniez pas très bien.

« Quand il s’agit d’ours, la première chose qui me vient à l’esprit est une silhouette énorme et une puissance étonnante… Mais tous les ours ne sont pas des mastodontes et le danger personnifié. »

Son espèce, ajoute le communiqué, est « petite, le plus petit ours du monde ».

Les ours malais ont la taille de gros chiens, mesurant au plus 1,3 m de haut sur leurs pattes arrière, contre jusqu’à 2,8 m pour les grizzlis et d’autres espèces, selon le zoo.