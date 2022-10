Angela Lansbury, vedette de Broadway et star de “Murder, She Wrote”, décède à 96 ans

Angela Lansbury, l’actrice d’origine anglaise qui a excellé en tant que mère la plus diabolique du monde dans “The Manchurian Candidate”, est devenue une sommité du théâtre musical de Broadway et a joué pendant 12 ans en tant qu’écrivaine policière chaleureuse et détective dans la série télévisée “Murder, Elle a écrit », est décédée le 11 octobre chez elle à Los Angeles. Elle avait 96 ans.

Sa famille a annoncé le décès dans un communiqué mais n’a pas cité de cause.

«Murder, She Wrote» – avec son montage d’ouverture de Mme Lansbury picorant une machine à écrire et faisant face au danger dans une ville côtière du Maine – était l’une des émissions de télévision les plus populaires des années 1980 et 1990. Pour des dizaines de millions de téléspectateurs, l’actrice chevronnée avec une trace d’accent britannique personnifiait Jessica Fletcher, la veuve devenue détective dont les manières distinguées masquaient son esprit.

Pour une jeune génération, Mme Lansbury était surtout connue comme la voix de Mme Potts, la théière au cœur tendre qui chante la chanson titre primée aux Oscars dans le long métrage d’animation de Disney “La Belle et la Bête” (1991).

De telles performances chéries ont peut-être suggéré que Mme Lansbury était une spécialiste des rôles courageux et non menaçants. Pourtant, plus de sept décennies dans le show business, elle a connu deux phases antérieures et distinctes de sa carrière – à l’écran puis à Broadway – au cours desquelles elle s’est révélée comme une artiste d’une portée et d’une puissance immenses.

“Presque personne ne peut égaler sa carrière en termes de succès, de longévité et de variété”, a déclaré la spécialiste du cinéma Jeanine Basinger.

À l’adolescence, Mme Lansbury a remporté des nominations aux Oscars pour des rôles de soutien dans ses deux premières apparitions au cinéma : en tant que femme de chambre Cockney impudente et séduisante dans “Gaslight” (1944) et en tant que chanteuse de music-hall gentiment innocente dans “The Picture of Dorian Gray”. » (1945). Dans ce dernier, sa voix haute et légère a été utilisée avec un effet poignant dans la chansonnette “Au revoir, petit oiseau jaune”, prédisant sa propre perte.

Mme Lansbury avait des traits photogéniques : peau de pêche et crème, yeux bleus et crinière blonde. À sa grande consternation, elle n’a jamais fait le saut dans les rôles principaux, en partie parce qu’elle n’avait pas la présence éthérée et glamour d’une star des années 1940.

Elle pouvait jouer des années, voire des décennies, au-delà de son âge et s’est installée dans une longue série de rôles de personnages réprimandants et impitoyables face à des hommes de premier plan beaucoup plus âgés tels que Walter Pidgeon (“If Winter Comes” en 1947) et Spencer Tracy (“State of the syndicale » en 1948).

Plus tard, Mme Lansbury a été la mère au cinéma d’artistes marginalement son cadet : Elvis Presley dans « Blue Hawaii » (1961), Warren Beatty dans « All Fall Down » (1962) et Laurence Harvey dans « The Manchurian Candidate » (1962). Presley, a-t-elle dit plus tard, “avait l’habitude de m’envoyer des cartes pour la fête des mères”.

Dans “The Manchurian Candidate”, basé sur le roman de Richard Condon sur la paranoïa de la guerre froide, elle a joué une épouse et une mère politique dominatrice qui aide à mener à bien un complot communiste pour prendre le contrôle de la Maison Blanche, en partie en manipulant son fils pour qu’il serve d’assassin. .

“Lansbury crée une Lady Macbeth de l’ère moderne avec le talent d’une sorcière”, a écrit le critique Peter Travers dans le magazine People lors de la réédition du film en 1988. “C’est une performance étonnante et envoûtante.”

Le film, mettant également en vedette Frank Sinatra, est maintenant considéré comme un classique tendu. Mais lors de sa sortie initiale, il a échoué au box-office et n’a pas fait grand-chose pour faire avancer la carrière de Mme Lansbury, bien qu’il ait valu à l’actrice sa troisième et dernière nomination aux Oscars.

“Tout le monde n’arrêtait pas de me dire:” Tu es shoo-in “, et je me suis assise là avec mon discours préparé”, a-t-elle déclaré à son biographe, Martin Gottfried. Lorsque Patty Duke a gagné pour avoir joué Helen Keller dans “The Miracle Worker”, a poursuivi Mme Lansbury, “c’était comme si votre estomac était tombé de votre corps. Cela me dérangeait désespérément.

Fatiguée de jouer des femmes antipathiques ou exagérées – “J’ai joué tellement de vieilles sorcières que la plupart des gens pensent que j’ai 65 ans”, a-t-elle plaisanté à 41 ans – elle s’est tournée vers le théâtre.

À Broadway, Mme Lansbury a reçu six Tony Awards, dont quatre pour la meilleure actrice dans une comédie musicale et un pour l’ensemble de sa carrière. Sa première victoire a reconnu sa performance en tant que mondaine bohème prenant soin de son neveu orphelin dans la comédie musicale “Mame” de Jerry Herman (1966). Le spectacle débordait de chorus boys et de costumes flamboyants et a fourni à Mme Lansbury le showstopper “It’s Today”.

Dans “Sweeney Todd” de Stephen Sondheim (1979), un “thriller musical” maussade et dissonant, Mme Lansbury a attiré un Tony en tant que pâtissier londonien qui devient complice de meurtre et de cannibalisme.

Stephen Sondheim, figure centrale du théâtre musical américain, décède à 91 ans

Elle a reçu un Tony pour son rôle principal dans la satire musicale et anticapitaliste Herman de 1969 “Dear World”. En tant que mère de scène énergique Mama Rose, elle a de nouveau gagné pour “Gypsy”, une reprise de 1974 de la comédie musicale Sondheim-Jule Styne-Arthur Laurents qui lui a permis de réinventer avec nuance et subtilité un rôle qui n’avait pratiquement pas été défini depuis des années. par la chanteuse de Broadway Ethel Merman.

La dernière victoire de Mme Lansbury en compétition – pour la meilleure actrice vedette dans une pièce de théâtre – était pour “Blithe Spirit”, une reprise en 2009 de la comédie Noel Coward dans laquelle elle jouait une voyante pointilleuse.

Pour tout son travail cinématographique et scénique, c’est à la télévision que Mme Lansbury, approchant la soixantaine, est devenue un nom connu avec “Murder, She Wrote” sur CBS. Son personnage était rusé mais discret, optimiste mais pas Pollyannaish, perplexe mais pas cynique.

“Elle a embrassé le concept d’être une femme d’âge moyen qui était veuve et vivait dans une petite ville”, a déclaré Basinger, notant que la gamme de l’émission allait de l’effrayant au drôle en passant par le sentimental. “Elle n’a pas essayé de le glorifier ou de s’en écarter. Le spectacle n’aurait pas été un succès avec quelqu’un d’autre.

Le rôle de Jessica Fletcher, initialement refusé par la star de “All in the Family” Jean Stapleton, a valu à Mme Lansbury 12 nominations aux Emmy Awards. “Murder, She Wrote” a attiré principalement des téléspectateurs plus âgés qui se sont connectés pour voir des stars de cinéma d’il y a longtemps telles que June Allyson, Kathryn Grayson et Hurd Hatfield en tant que suspects de meurtre dans les intrigues hebdomadaires. Mme Lansbury avait connu de nombreux acteurs depuis ses années de formation à Metro-Goldwyn-Mayer – mais cette fois, elle était la tête d’affiche.

Après 11 saisons, les cotes d’écoute ont chuté lorsque, dans le but d’attirer des téléspectateurs plus jeunes, CBS a déplacé le programme de son spot de longue date du dimanche soir au jeudi. Forcée de rivaliser avec des émissions comme “Friends” sur NBC, “Murder, She Wrote” a été annulée.

“Ce fut vraiment un succès par hasard et est arrivé à un moment où ce genre de divertissement familial semblait nécessaire”, a déclaré Mme Lansbury au New York Times. “Le personnage était très apaisant.”

Angela Brigid Lansbury est née à Londres le 16 octobre 1925. Son grand-père paternel, George Lansbury, est devenu le chef du parti travailliste anglais dans les années 1930. Son père, Edgar, était un homme d’affaires et sa mère était une actrice de théâtre et de cinéma connue sous le nom de Moyna Macgill.

Ses parents ont divorcé et Angela avait 9 ans lorsque son beau-père est décédé d’un cancer. Les films sont devenus un refuge, dit-elle. Sa mère s’est assurée qu’elle et ses trois frères et sœurs avaient des cours de piano et de danse.

Fuyant le blitz allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille est venue à New York en 1940 et s’est ensuite installée à Los Angeles, où Macgill a utilisé ses contacts parmi les Britanniques de la colonie cinématographique pour trouver un travail d’actrice pour elle-même et Angela. À 17 ans, Mme Lansbury a remporté un test d’écran à la MGM, qui a conduit à des rôles dans “Gaslight” et “The Picture of Dorian Gray”.

Continuant dans des seconds rôles, elle a joué la sœur aînée d’Elizabeth Taylor dans “National Velvet” (1944) et de Delilah de Hedy Lamarr dans l’épopée biblique “Samson et Delilah” de Cecil B. DeMille (1949). Elle était également une reine de la salle de danse de saloon dans la comédie musicale “The Harvey Girls” (1946), avec Judy Garland.

Les dirigeants du studio ont refusé de donner à Mme Lansbury les rôles principaux qu’elle convoitait, comme la rusée Lady de Winter dans “Les Trois Mousquetaires” (1948), un rôle qui est allé à Lana Turner. Mme Lansbury a joué la reine de France.

« J’avais la capacité, mais je n’avais pas le nom », a-t-elle fait remarquer. “J’étais tout talent et sans apparence.”

Sentant une trajectoire de carrière vers le bas, Mme Lansbury a finalement négocié une libération de son contrat MGM. En tant que pigiste, elle a joué une princesse dans la comédie de Danny Kaye « The Court Jester » (1954), l’amante éblouissante d’Orson Welles dans « The Long, Hot Summer » (1958) et une série de rôles autoritaires de mère et d’épouse dans les années 1960.

Mme Lansbury est devenue si fatiguée des rôles désagréables ou sinistres qu’elle a refusé l’offre du réalisateur Milos Forman de jouer Nurse Ratched dans “Vol au-dessus d’un nid de coucou” (1975), un rôle pour lequel Louise Fletcher a remporté l’Oscar de la meilleure actrice.

Pour le reste de sa carrière à l’écran, Mme Lansbury a juré de jouer des personnages sympathiques, de l’apprentie sorcière dans “Bedknobs and Broomsticks” de Disney (1971) à une matrone de la société dans la comédie de Jim Carrey “Mr. Pingouins de Popper » (2011).

Broadway a pleinement mis en valeur l’étendue de ses capacités. Elle s’est avérée une habile farceuse dans “Hotel Paradiso” (1957), mettant en vedette le grand comique Bert Lahr, et a joué une mère vulgaire dans “A Taste of Honey” (1960), un drame avec Joan Plowright dans le rôle de sa fille enceinte et abandonnée.

Les débuts de Mme Lansbury au théâtre musical ont eu lieu dans « Anyone Can Whistle » (1964), une comédie musicale de Laurents et Sondheim dans laquelle elle était la mairesse impérieuse d’une ville miteuse. Les critiques ont détesté le spectacle – trouvant sa satire absurde et son thème non conformiste trop intelligents à moitié – et il n’a duré que neuf représentations.

Mais un acheteur de billets, le compositeur Jerry Herman, a adoré et est devenu le champion de Mme Lansbury pour son spectacle “Mame”. Elle a passé deux ans dans le rôle, ce qui l’a transformée en une star de théâtre.

Une série de comédies musicales exigeantes, en particulier “Sweeney Todd” face à Len Cariou dans le rôle-titre, a cimenté sa réputation de professionnelle accomplie, capable d’évoquer un esprit de music-hall dingue avec des airs tels que “The Worst Pies in London” et “By la mer.”

Les distinctions de Mme Lansbury comprenaient la National Medal of Arts en 1997 et le Kennedy Center Honors en 2000. En 2013, elle a reçu un Oscar honorifique et a été nommée Dame de l’Empire britannique par la reine Elizabeth II.

En plus des difficultés de sa carrière, Mme Lansbury a parlé ouvertement des complications de sa vie personnelle. Elle a eu un bref mariage précoce avec l’acteur Richard Cromwell, qui, selon elle, était gay. En 1949, elle a épousé Peter Shaw, qui est devenu un agent de talent. Elle a dit que leurs deux enfants, Deirdre et Anthony, ont développé des problèmes de drogue, ce qui a conduit la famille à quitter leur maison à Malibu, en Californie, et à passer une grande partie des années 1970 dans le comté de Cork, en Irlande, pour rester à l’écart de ce qu’elle a dit être le influence négative d’Hollywood.

Shaw est décédée en 2003. En plus de ses deux enfants, les survivants comprennent un beau-fils, David Shaw; un frère; trois petits-enfants; et cinq arrière-petits-enfants.

Lors d’entretiens, Mme Lansbury a minimisé son ambition et a déclaré qu’elle se considérait comme une “compagnon acteur” qui avait eu de la chance.

“J’ai juste fait ce qui m’a été confié, mais les choses qui m’ont été confiées étaient assez extraordinaires”, a-t-elle déclaré au Sunday Express en 2014. “J’ai une quantité d’énergie démesurée et je dois la dépenser d’une manière ou d’une autre. Je dis toujours qu’il y a deux choses dans la vie que je sais faire – l’une est de garder la maison et l’autre est d’agir.