Angela Lansbury, star de “Murder, She Wrote” et actrice légendaire d’Hollywood, est décédée à 96 ans

Angela Lansbury, l’une des stars les plus légendaires d’Hollywood, est décédée. Elle avait 96 ans.

“Les enfants de Dame Angela Lansbury sont tristes d’annoncer que leur mère est décédée paisiblement dans son sommeil à la maison de Los Angeles à 1h30 aujourd’hui, mardi 11 octobre 2022, à peine cinq jours avant son 97e anniversaire”, a déclaré sa famille. a déclaré dans une déclaration à Fox News Digital.

“En plus de ses trois enfants, Anthony, Deirdre et David, elle laisse dans le deuil trois petits-enfants, Peter, Katherine et Ian, ainsi que cinq arrière-petits-enfants et son frère, le producteur Edgar Lansbury”, ajoute le communiqué. “Elle a été précédée dans la mort par son mari depuis 53 ans, Peter Shaw. Une cérémonie familiale privée aura lieu à une date à déterminer.”

La star de “Murder, She Wrote” a six nominations aux Golden Globes et 18 Emmy, ainsi qu’un Oscar honorifique pour l’ensemble de ses réalisations cinématographiques. Lansbury a également une médaille nationale des arts et un honneur du Kennedy Center.

Lansbury a fait ses débuts à Broadway en 1957 dans “Hotel Paradiso” et a remporté des Tonys pour “Mame” en 1966, “Dear World” en 1969, “Gypsy” en 1974, “Sweeney Todd” en 1979 et “Blithe Spirit” en 2009. Autre Les crédits de Broadway incluent « A Little Night Music », « The Best Man de Gore Vidal » et « Anyone Can Whistle ».

Angela Brigid Lansbury est née le 16 octobre 1925 à Londres, au Royaume-Uni. Elle était la fille de l’actrice née à Belfast Moyna MacGill et de son deuxième mari, le marchand de bois Edgar Lansbury. Un jeune Lansbury a été initié au monde du théâtre au Old Vic de Londres. Sa mère l’inscrit dans une école d’arts et de danse.

“J’étais terriblement timide, absolument incapable de sortir de ma coquille”, se souvient Lansbury de sa jeunesse. “Il m’a fallu des années pour m’en remettre.”

La dépression a forcé l’usine de son père à la faillite et, pendant quelques années, la famille a vécu grâce à l’argent que sa mère avait économisé grâce à sa carrière théâtrale. Mais la tragédie a frappé la famille lorsque le patriarche est décédé en 1935 alors que Lansbury n’avait que neuf ans.

Lorsque l’Angleterre a été menacée de bombardements allemands en 1940, Moyna a lutté contre les formalités administratives et a obtenu le passage en Amérique pour sa famille. Avec l’aide de deux familles de parrainage, ils se sont installés à New York et ont vécu avec 150 dollars par mois. Pour ajouter à leurs revenus, Angela à 16 ans a décroché un emploi dans une boîte de nuit à Montréal en faisant des imitations et des chansons. La famille s’est finalement rendue à Los Angeles où Moyna a aidé sa fille à passer un test d’écran à la MGM. À 17 ans, Lansbury a fait ses débuts au cinéma dans “Gaslight” en 1944. Le rôle lui a valu une nomination aux Oscars. Elle a ensuite joué la sœur d’Elizabeth Taylor dans “National Velvet” cette année-là.

L’année suivante a apporté une autre nomination aux Oscars pour Lansbury, grâce à “The Picture of Dorian Gray” de 1945. Elle a également joué l’ennemi juré de Judy Garland dans “The Harvey Girls”, l’épouse malveillante de Walter Pidgeon dans “If Winter Comes”, la reine Anne dans “The Three Musketeers”.

À 19 ans, Lansbury a épousé l’homme principal Richard Cromwell. Le couple s’est séparé neuf mois plus tard et Lansbury a appris que l’acteur était gay. Les deux sont restés amis jusqu’à sa mort en 1960 à 50 ans d’un cancer.

En 1949, Lansbury a épousé Peter Shaw, un acteur britannique qui est devenu plus tard un agent d’Hollywood, à Londres. Moyna a servi comme matrone d’honneur. Les années 1950 ont été une période troublée pour les Shaw. La carrière de Lansbury a ralenti; sa mère est décédée après une bataille contre le cancer; Shaw a subi une opération de la hanche; les enfants étaient drogués; la maison familiale de Malibu, en Californie, a entièrement brûlé.

Lansbury, déterminée à subvenir aux besoins de sa famille, s’est occupée de poursuivre une carrière florissante à la fois sur grand écran, à la télévision et sur scène. À un moment donné, elle a joué la mère d’Elvis Presley dans “Blue Hawaii” en 1961, alors que l’actrice avait 10 ans de plus que le chanteur.

En 1962, elle incarne la mère de Laurence Harvey dans “The Manchurian Candidate”. Pour ce rôle, elle avait trois ans de plus que son fils à l’écran. Cela a valu à Lansbury sa troisième nomination aux Oscars.

Sa célébrité est arrivée à l’âge mûr lorsqu’elle est devenue le hit du théâtre de New York, remportant des Tony Awards pour “Mame” (1966), “Dear World” (1969), “Gypsy” (1975) et “Sweeney Todd” (1979) .

Elle était de retour à Broadway et a obtenu une autre nomination aux Tony en 2007 dans “Deuce” de Terrence McNally, jouant une ancienne star du tennis décousue et impétueuse, réfléchissant avec une autre ex-star alors qu’elle regardait un match des temps modernes depuis les tribunes. En 2009, elle a reçu son cinquième Tony de la meilleure actrice vedette dans une reprise de “Blithe Spirit” de Noel Coward et en 2015 a remporté un Olivier Award dans le rôle.

Lansbury a été célébrée à Hollywood pour être une actrice de caractère. Son rôle le plus emblématique est celui de Jessica Fletcher dans “Murder, She Wrote”, qui a été créée en 1984. Lansbury a joué dans 256 épisodes et a remporté 12 nominations aux Emmy Awards.

Basée vaguement sur les histoires de Miss Marple d’Agatha Christie, la série était centrée sur Jessica Fletcher, une veuve d’âge moyen et ancienne enseignante suppléante vivant dans le village balnéaire de Cabot Cove, dans le Maine. Elle s’était fait remarquer en tant que romancière policière et détective amateur.

L’actrice a trouvé la première saison de la série épuisante.

“J’ai été choquée quand j’ai appris qu’il fallait travailler 12 à 15 heures par jour, sans relâche, jour après jour”, se souvient-elle. “J’ai dû imposer la loi à un moment donné et dire : “Écoutez, je ne peux pas faire ces émissions en sept jours ; il faudra que ce soit huit jours.””

CBS et la société de production, Universal Studio, ont accepté, d’autant plus que “Murder, She Wrote” était devenu un hit du dimanche soir. Malgré les longues journées – elle a quitté sa maison à Brentwood dans l’ouest de Los Angeles à 6 heures du matin et est revenue après la tombée de la nuit – et des tonnes de dialogues à mémoriser, Lansbury a maintenu un rythme régulier. Elle était ravie que Jessica Fletcher ait servi d’inspiration aux femmes plus âgées.

“Les femmes dans le cinéma ont toujours eu du mal à être des modèles pour les autres femmes”, a-t-elle observé. “Ils ont toujours été considérés comme glamour dans leur travail.”

Dans la première saison de la série, Jessica portait des vêtements qui étaient presque frumpy. Puis elle a acquis de l’intelligence, Lansbury estimant qu’en tant que femme à succès, Jessica devrait habiller le rôle.

“Murder, She Wrote” est resté élevé dans les cotes d’écoute tout au long de sa 11e année. Puis CBS, à la recherche d’un public plus jeune pour dimanche soir, a déplacé la série vers un créneau moins favorable en milieu de semaine. Lansbury a protesté vigoureusement en vain. Comme prévu, les cotes d’écoute ont chuté et le spectacle a été annulé. Pour se consoler, CBS a passé un contrat pour des films de deux heures sur “Murder, She Wrote” et d’autres émissions spéciales mettant en vedette Lansbury.

“Murder, She Wrote” et d’autres travaux télévisés lui ont valu 18 nominations aux Emmy, mais elle n’en a jamais remporté une. Elle détient le record du plus grand nombre de nominations aux Golden Globes et remporte le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique télévisée et le plus grand nombre de nominations aux Emmy pour l’actrice principale dans une série dramatique.

Après avoir résolu son dernier meurtre télévisé, Lansbury a continué à poursuivre des rôles à la télévision et à Broadway. En 2014, elle a été nommée Dame par la reine Elizabeth II au château de Windsor.

À 92 ans, Lansbury menait toujours une carrière d’acteur réussie. Elle a joué dans la mini-série PBS “Little Women”. En 2018, elle a joué la Balloon Lady dans “Mary Poppin Returns”.

Dans une interview de l’Associated Press en 2008, Lansbury a déclaré qu’elle accueillait toujours favorablement le bon scénario mais qu’elle ne voulait pas jouer “de vieilles femmes décrépites”, a-t-elle déclaré. “Je veux que les femmes de mon âge soient représentées telles qu’elles sont, c’est-à-dire des membres vitaux et productifs de la société.”

“Je suis étonné de la quantité de choses que j’ai réussi à emballer au cours des années où j’ai été dans l’entreprise. Et je suis toujours là!”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.