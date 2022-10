Angela Lansbury, star de “Murder, elle a écrit”, décède à 96 ans — RT Games & Culture

Angela Lansbury, l’actrice la plus connue pour avoir incarné Jessica Fletcher dans “Murder, She Wrote”, est décédée à Los Angeles mardi cinq jours seulement avant son 97e anniversaire. Elle laisse derrière elle trois enfants, trois petits-enfants, cinq arrière-petits-enfants et un héritage de sept décennies comme l’un des visages les plus aimés de la télévision.

“Les enfants de Dame Angela Lansbury sont tristes d’annoncer que leur mère est décédée paisiblement dans son sommeil chez elle à Los Angeles à 1h30 du matin aujourd’hui”, lire une déclaration de la famille Lansbury, publiée par Broadway World.

Le deuxième mari de Lansbury, l’acteur et producteur britannique Peter Shaw, est décédé en 2003. Le couple était marié depuis 53 ans.

La carrière de Lansbury a duré trois quarts de siècle. Après avoir fait ses débuts à Broadway en 1957, Lansbury a remporté cinq Tony Awards et est apparue sur scène jusqu’en 2014, date à laquelle elle a remporté le prix Olivier pour avoir joué Madame Arcati dans une production de “Blithe Spirit” de Noel Coward à Londres.

Elle a fait ses débuts au cinéma dans “Gaslight” en 1944, une performance qui l’a vue nominée pour un Oscar. Alors qu’elle a reçu un Oscar honorifique en 2013, c’est sa performance en tant que Jessica Fletcher sur le petit écran qui a le plus fait aimer Lansbury aux fans.

En 12 saisons, “Murder, She Wrote” est devenu un incontournable du programme du dimanche soir de CBS et l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision. Tout au long de la série 1984-1996, Lansbury a été nominé pour un Emmy Award chaque année et a remporté quatre Golden Globes.