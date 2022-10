Angela Lansbury enregistre une performance magique en tant que Mme Potts dans “La Belle et la Bête”: “Le paradis du théâtre musical”

Les fans se souviennent la légendaire icône hollywoodienne Angela Lansbury dans son rôle magique de Mme Potts dans “La Belle et la Bête”.

Dans une vidéo captivante présentée dans le documentaire original de Disney + “Howard”, la talentueuse chanteuse et actrice est vue entrer dans une cabine d’enregistrement pour travailler sur la chanson classique “Be Our Guest”.

Lansbury est rejoint par le regretté acteur Jerry Orbach, qui a interprété Lumière le chandelier dans “La Belle et la Bête”, dans la performance dynamique.

Le public a été immédiatement séduit par le délicieux duo du couple, alors qu’Orbach commençait à enregistrer la chanson emblématique, et la voix enchanteresse de Lansbury suivait.

ANGELA LANSBURY, STAR DE “MURDER, SHE WROTE” ET ACTRICE HOLLYWOODIENNE, MORT À 96 ANS

“C’était le paradis du théâtre musical”, a révélé l’auteur-compositeur-interprète Alan Menken dans le documentaire.

“Il y avait un frisson incroyable en entrant dans ce studio… et avoir cet orchestre complet et ce chœur complet en train de jouer… en direct”, a fait remarquer le réalisateur de “La Belle et la Bête”, Kirk Wise.

Les téléspectateurs peuvent voir la performance énergique et jubilatoire de Lansbury, alors que la défunte actrice emblématique chantait parfaitement pendant la séance de studio réconfortante.

En 1991, Lansbury a joué dans le classique de Disney, “La Belle et la Bête” en tant que Mme Potts, l’ancienne cuisinière du château qui s’est transformée en théière après que la malédiction a été placée sur le château. Le film a été un énorme succès, rapportant 331 millions de dollars au box-office mondial.

“La Belle et la Bête” a eu un impact énorme sur l’industrie cinématographique et a laissé un héritage durable après avoir été nominé pour six Oscars, dont trois dans la catégorie de la meilleure chanson originale.

Les chansons “Be Our Guest”, “Belle” et “Beauty and the Beast” ont été nominées dans cette catégorie, et la dernière chanson, chantée par Lansbury dans le film, a remporté le prix.

Angela Lansbury, l’une des stars les plus légendaires d’Hollywood, est décédée mardi à l’âge de 96 ans, a confirmé sa famille à Fox News Digital dans un communiqué.

