Angela Lansbury décède à 96 ans

NEW YORK –

Angela Lansbury, l’actrice britannique aux grands yeux et voleuse de scène qui a levé les talons dans les comédies musicales de Broadway “Mame” et “Gypsy” et a résolu des meurtres sans fin en tant que romancière policière Jessica Fletcher dans la longue série télévisée “Murder, She Wrote ,” est mort. Elle avait 96 ans.

Lansbury est décédée mardi à son domicile de Los Angeles, selon un communiqué de ses trois enfants. Elle est décédée cinq jours avant son 97e anniversaire.

Lansbury a remporté cinq Tony Awards pour ses performances à Broadway et un prix pour l’ensemble de ses réalisations. Elle a remporté des nominations aux Oscars en tant qu’actrice de soutien pour deux de ses trois premiers films, “Gaslight” (1945) et “The Picture of Dorian Gray” (1946), et a été nominée à nouveau en 1962 pour “The Manchurian Candidate” et son interprétation meurtrière. d’un agent communiste et de la mère du personnage principal.

Son comportement mature a incité les producteurs à la choisir beaucoup plus âgée que son âge réel. En 1948, alors qu’elle avait 23 ans, ses cheveux étaient striés de gris afin qu’elle puisse jouer un éditeur de journal d’une quarantaine d’années avec un yen pour Spencer Tracy dans “State of the Union”.

Sa célébrité est arrivée à l’âge mûr lorsqu’elle est devenue le hit du théâtre de New York, remportant des Tony Awards pour “Mame” (1966), “Dear World” (1969), “Gypsy” (1975) et “Sweeney Todd” (1979) .

Elle était de retour à Broadway et a obtenu une autre nomination aux Tony en 2007 dans “Deuce” de Terrence McNally, jouant une ancienne star du tennis décousue et impétueuse, réfléchissant avec une autre ex-star alors qu’elle regardait un match des temps modernes depuis les tribunes. En 2009, elle a reçu son cinquième Tony, pour la meilleure actrice vedette dans une reprise de “Blithe Spirit” de Noel Coward et en 2015 a remporté un Olivier Award dans le rôle.

Mais la renommée la plus large de Lansbury a commencé en 1984 lorsqu’elle a lancé “Murder, She Wrote” sur CBS. Basée vaguement sur les histoires de Miss Marple d’Agatha Christie, la série était centrée sur Jessica Fletcher, une veuve d’âge moyen et ancienne enseignante suppléante vivant dans le village balnéaire de Cabot Cove, dans le Maine. Elle s’était fait remarquer en tant que romancière policière et détective amateur.

L’actrice a trouvé la première saison de la série épuisante.

“J’ai été choquée quand j’ai appris qu’il fallait travailler 12 à 15 heures par jour, sans relâche, jour après jour”, se souvient-elle. “J’ai dû établir la loi à un moment donné et dire ‘Écoutez, je ne peux pas faire ces émissions en sept jours, il faudra que ce soit huit jours.'”

CBS et la société de production, Universal Studio, ont accepté, d’autant plus que “Murder, She Wrote” était devenu un hit du dimanche soir. Malgré les longues journées – elle a quitté sa maison à Brentwood dans l’ouest de Los Angeles à 6 heures du matin et est revenue après la tombée de la nuit – et des tonnes de dialogues à mémoriser, Lansbury a maintenu un rythme régulier. Elle était ravie que Jessica Fletcher ait servi d’inspiration aux femmes plus âgées.

“Les femmes dans le cinéma ont toujours eu du mal à être des modèles pour les autres femmes”, a-t-elle observé. “Ils ont toujours été considérés comme glamour dans leur travail.”

Dans la première saison de la série, Jessica portait des vêtements qui étaient presque frumpy. Puis elle a acquis de l’intelligence, Lansbury estimant qu’en tant que femme à succès, Jessica devrait habiller le rôle.

“Murder, She Wrote” est resté élevé dans les cotes d’écoute tout au long de sa 11e année. Puis CBS, à la recherche d’un public plus jeune pour dimanche soir, a déplacé la série vers un créneau moins favorable en milieu de semaine. Lansbury a protesté vigoureusement en vain. Comme prévu, les cotes d’écoute ont chuté et le spectacle a été annulé. Pour se consoler, CBS a passé un contrat pour des films de deux heures sur “Murder, She Wrote” et d’autres émissions spéciales mettant en vedette Lansbury.

“Murder, She Wrote” et d’autres travaux télévisés lui ont valu 18 nominations aux Emmy, mais elle n’en a jamais remporté une. Elle détient le record du plus grand nombre de nominations aux Golden Globes et remporte le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique télévisée et le plus grand nombre de nominations aux Emmy pour l’actrice principale dans une série dramatique.

Dans une interview de l’Associated Press en 2008, Lansbury a déclaré qu’elle accueillait toujours favorablement le bon scénario mais qu’elle ne voulait pas jouer “de vieilles femmes décrépites”, a-t-elle déclaré. “Je veux que les femmes de mon âge soient représentées telles qu’elles sont, c’est-à-dire des membres vitaux et productifs de la société.”

“Je suis étonné de la quantité de choses que j’ai réussi à emballer au cours des années où j’ai été dans l’entreprise. Et je suis toujours là!”