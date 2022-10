Angela Lansbury a enregistré une interview en 2010 qui sera publiée après sa mort – voici ce qu’elle a dit

Angela Lansbury a enregistré une interview en 2010 avec des instructions claires selon lesquelles elle ne devait pas être publiée avant sa mort.

La mort de la star de Broadway a été annoncée le mardi 11 octobre.

Dans l’interview, elle a ouvertement parlé de son illustre carrière et de l’héritage qu’elle espérait laisser derrière elle.

La star de Broadway décès a été annoncé le mardi 11 octobre. Peu de temps après, le New York Times tweeté: “Elle nous a parlé en sachant que l’interview ne serait publiée qu’après sa mort.”

Douze ans plus tard, selon ses souhaits, le point de vente a publié la vidéo.

“J’étais une actrice trop bonne. J’étais avant tout une actrice et pas un joli visage”, déclare Lansbury dans la séquence d’ouverture de la vidéo de 13 minutes intitulée Le dernier mot : Angela Lansbury.

La star d’origine britannique parle de son illustre carrière, notant qu’elle était “d’abord et avant tout” une actrice de caractère.

“Bien que le seul domaine dans lequel je n’étais pas une actrice de personnage, vraiment, c’était le rôle de Jessica Fletcher”, a déclaré Lansbury à propos de son rôle principal Le meurtre qu’elle a écrit rôle.

L’acteur explique qu’il a joué l’écrivain-détective pendant 12 ans, en disant : “Jessica Fletcher était probablement aussi proche, pas de moi, mais du genre de femme que j’aurais pu être si je n’avais pas été actrice.”

Alors qu’elle était connue pour le rôle principal, Lansbury a eu une carrière qui a duré sept décennies. Elle est apparue dans environ 60 films et a joué dans certaines des plus grandes comédies musicales de Broadway.

Elle a remporté six Golden Globes, cinq Tony Awards pour son travail dans le théâtre américain et, en 2013, a reçu un Oscar honorifique à vie.

En juin, Lansbury a reçu le Tony Award for Lifetime Achievement in the Theatre, marquant son sixième Tony Award.

Partageant son dernier mot dans l’interview, l’acteur a révélé l’héritage qu’elle espérait laisser derrière elle.

“Grâce à mon jeu, j’ai permis aux gens de sortir de leur propre vie et d’être autorisés à être transportés dans d’autres domaines de la vie qu’ils n’auraient jamais autrement. J’aimerais pouvoir sentir que j’ai permis aux gens de faire ça . La vie est si dure pour tant de gens.”

