Angela Chao, PDG du groupe Foremost et sœur d’Elaine Chao, décède dans un accident de voiture

Angela Chao, PDG de la compagnie maritime de vrac sec Foremost Group et sœur de l’ancienne secrétaire aux Transports Elaine Chao, est décédée dans un accident de voiture, selon l’entreprise et sa famille.

Son père, James SC Chao, a déclaré que la famille avait « le cœur brisé » par sa mort. Ni l’entreprise ni sa famille n’ont fourni plus de détails sur l’accident.

« Le nom d’Angela en chinois ressemble aux caractères de paix et de prospérité. Elle a certainement donné plus que sa part des deux à ce monde », a déclaré l’aîné Chao dans un communiqué. “Son absence laisse un vide non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans la communauté américano-asiatique.”

Angela Chao, l’une des six enfants, est PDG du groupe Foremost depuis 2018 et a également été impliquée dans un certain nombre d’organisations, occupant des postes au conseil d’administration de l’American Bureau of Shipping Council, du conseil des conseillers du doyen de la Harvard Business School et du Metropolitan Opera, entre autres. De plus, elle a été coprésidente du conseil consultatif fondateur de l’organisation à but non lucratif The Asian American Foundation, ainsi que présidente du comité d’éducation de la fondation, qui visait à aider les étudiants à « accéder à une éducation de qualité ».

“La Asian American Foundation a le cœur brisé d’apprendre la mort dévastatrice d’Angela Chao, une femme d’affaires bien-aimée, philanthrope et dirigeante respectée”, a déclaré l’organisation à but non lucratif dans un communiqué. « Angela a laissé une marque indélébile sur la Asian American Foundation et la communauté AAPI. Leader brillante et engagée, la chaleur, la gentillesse et l’énergie contagieuse d’Angela perdureront dans notre travail pour les décennies à venir.

Chao est né en 1973 à James SC Chao, fondateur de l’importante compagnie maritime, et à feu Ruth Mulan Chu Chao. Sa sœur Elaine est mariée au chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky. Les informations sur les autres survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

Très tôt dans sa vie, Angela a exprimé son intérêt pour l’industrie maritime, selon son père.

“[She] était un compagnon merveilleux et curieux qui m’accompagnait au bureau les jours « Emmenez votre fille au travail » », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Elle s’est également mise à la musique lorsqu’elle était enfant, jouant du cor d’harmonie et « insistant pour l’emporter à chaque cours », a déclaré son père. « Ces premières expériences ont donné naissance à un engagement passionné et permanent envers les beaux-arts. »

Angela Chao est diplômée du Harvard College, puis a fréquenté la Harvard Business School. Elle a travaillé au sein du département fusions et acquisitions de Smith Barney, qui fait désormais partie de Morgan Stanley Wealth Management, avant de rejoindre le groupe Foremost en 1996.

“En tant que fille, sœur, mère, tante, épouse et amie, elle était sans faille filiale, attentionnée, gentille et dévouée”, a déclaré l’aînée Chao dans le communiqué de la famille. « Elle nous a fait rire et sourire. Elle croyait profondément que les véritables trésors de la vie étaient la famille, les amis et l’aide aux autres. La perdre à un si jeune âge est quelque chose que nous n’aurions jamais imaginé, et toute notre famille est dévastée par le chagrin.

