Angela Bassett s’est initialement “objectée” à son scénario dans “Wakanda Forever”

SPOILERS EN AVANT !!!!!!

GROS SPOILERS ! Si vous n’avez pas vu Panthère noire : Wakanda pour toujourstourne-toi maintenant!

Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

—————-

Panthère noire les fans pleurent la perte de Chadwick Boseman depuis deux ans maintenant, mais cela ne facilite pas son absence. Dans cet esprit, beaucoup d’entre nous savaient déjà à quel point la suite du film était émouvante, Wakanda pour toujoursle serait, mais nous ne nous attendions certainement pas à tout le chagrin que nous vivrions tout au long du film.

L’une des séquences les plus émouvantes du film est celle où le personnage d’Angela Bassett, la reine Ramonda, se noie lors de l’attaque de Namor contre Wakanda. Sa mort inattendue et déchirante met Shuri sur la voie de la vengeance contre lui dans le troisième acte, maintenant non seulement en deuil de la perte de son frère, mais aussi de sa mère.

La mort de la reine Ramonda est probablement le plus gros rebondissement de Wakanda pour toujours, et c’est en fait celui auquel Bassett s’est d’abord opposée lorsqu’elle a appris pour la première fois le destin tragique de son personnage. En parlant à IndieWire, elle a dit que le réalisateur Ryan Coogler devait calmer ses inquiétudes concernant le meurtre de Ramonda.

“J’ai objecté”, a admis Bassett. “Ouais, j’étais comme, ‘Ryan, qu’est-ce que tu fais? Pourquoi? Vous regretterez la journée ! Vous regretterez la mort de [Ramonda]. Les gens vont être tellement bouleversés. Il disait : ‘Angela, je sais, je sais, mais écoute, mourir n’est pas vraiment mourir dans ce monde. Cela ne signifie pas vraiment cela.