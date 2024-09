Angela Bassett remporte son premier Emmy Award

Angela Bassett remporte ses premiers Emmy Awards

Angela Bassett a remporté son tout premier Emmy pour son travail dans Reinesun National Geographic docu-série sur les matriarcats dans la nature.

L’actrice de 66 ans a remporté le prix du meilleur narrateur aux Creative Arts Emmys 2024, samedi 7 septembre, après 9 nominations au total aux Emmy tout au long de sa carrière.

Bassett a prononcé un discours émouvant lors de la réception de cet honneur marquant.

« Oh mon Dieu. Waouh, mon premier Emmy ! » a-t-elle annoncé.

« Ça fait du bien… vraiment, vraiment du bien », a commencé à dire Bassete après une salve d’applaudissements du public.

Le Panthère noire La star a poursuivi : « National Geographic, Wildstar Films et toutes les réalisatrices – toutes des femmes ! – qui ont apporté cette histoire incroyable, cette incroyable série documentaire centrée sur les choses féroces et magnifiques du règne animal. »

« Je ne pourrais pas être plus ravie et plus reconnaissante. Merci à chacun d’entre vous », a-t-elle ajouté.

La nouvelle est arrivée après la Histoire d’horreur américaine La star a reçu un Oscar d’honneur pour sa contribution à l’industrie cinématographique.