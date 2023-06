Angela Bassett reçoit un Oscar d’honneur de l’Académie

Angela Bassett est sur le point de recevoir un Oscar honorifique aux Governors Awards de cette année, mais cela soulève la question; quand la reine la rendra-t-elle VRAIMENT juste?

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé cette semaine que Bassett, ainsi que Mel Brooks et Carol Littleton, recevront des Oscars honorifiques en 2023. Michelle Satter de l’Institut Sundance recevra également les prix humanitaires Jean Hersholt, qui seront tous remis à la 14e cérémonie annuelle le samedi 18 novembre.

« Le conseil des gouverneurs de l’Académie est ravi d’honorer quatre pionniers qui ont transformé l’industrie cinématographique et inspiré des générations de cinéastes et de cinéphiles », a déclaré la présidente de l’Académie, Janet Yang. « Tout au long de sa carrière de plusieurs décennies, Angela Bassett a continué à offrir des performances transcendantes qui établissent de nouvelles normes en matière d’action. »

Ce prix honorifique est destiné à « honorer une distinction extraordinaire dans l’ensemble des réalisations, des contributions exceptionnelles à l’état des arts et des sciences cinématographiques, ou un service exceptionnel à l’Académie ».

Angela Bassett est une actrice chevronnée et une figure bien-aimée à Hollywood depuis plus de quatre décennies maintenant. Elle a reçu sa première nomination à l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Tina Turner dans Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça? en 1993. Elle a décroché sa deuxième nomination pour actrice de soutien pour son rôle de la reine Ramonda dans Panthère noire : Wakanda pour toujours en 2022, entrant dans l’histoire en tant que premier acteur d’un film de Marvel Studios et première femme d’un film de super-héros, à recevoir une reconnaissance d’acteur.

Une fois qu’il a été annoncé que Bassett recevrait un Oscar honorifique, beaucoup de ses fans n’ont pas tardé à célébrer sur les réseaux sociaux, mais d’autres avaient des sentiments mitigés quant à la décision. Bien sûr, bon nombre de ces sentiments découlent du fait qu’elle aurait dû remporter des Oscars pour des performances spécifiques, pas seulement un prix honorifique après coup.

N’a-t-elle pas tout donné ?

Bassett, cependant, ne pense pas qu’elle ait été privée de récompenses antérieures.

En parlant avec Gayle King sur CBS Mornings avant les Oscars 2023 plus tôt cette année, elle a expliqué pourquoi elle ne s’était pas sentie « volée » après sa première nomination.