Angela Bassett fait la couverture du magazine Essence avant « Black Panther : Wakanda Forever »

Angela Bassette est la dernière star de couverture pour Magazine Essenceparlant de sa performance très attendue dans le Panthère noire suite.

Dans le numéro de novembre / décembre 2022 du magazine, l’épouse et mère de 64 ans explique à quel point elle apprécie d’avoir la possibilité de continuer à pratiquer son métier, 39 ans après avoir obtenu une maîtrise en beaux-arts de la École de théâtre de Yale.

En remontant dans le temps, l’actrice légendaire a parlé à la publication de la construction de son CV dans le film après avoir été choisie pour Boyz dans le capot:

« Vous devez rester affamé, et vous devez rester affamé. J’étais la femme de, la mère de. Je n’étais pas numéro un sur la feuille d’appel—si c’est important pour vous, ce ne l’est pas pour moi, car comme on dit, on peut faire beaucoup avec peu et avoir un grand impact. Judi Dench a remporté un Oscar avec 12 répliques. Nous n’avons donc pas à nous leurrer en pensant que vous devez être d’abord et avant tout.

Elle a également révélé son moment “Je l’ai fait”, qui est venu après la sortie de Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça en 1993, mais cela n’a pas été sans difficultés.

“C’est peut-être à ce moment-là que j’ai pensé, d’accord, j’ai réussi, mais le téléphone n’a pas sonné pendant un an et demi après cela”, se souvient-elle. Bassett dit qu’elle devait se dire : « Tu étais numéro un. Comment rester numéro un ? Ce n’est pas toujours possible. L’intérêt pour nos histoires va et vient au fil du temps, et les femmes comme moi, assombries par le soleil, ne sont pas toujours choisies pour jouer le rôle principal. Vous devez donc chercher d’autres opportunités, où vous pouvez avoir une voix et laisser votre marque et dire quelque chose.

Bassett a également parlé d’agir pour l’amour de son métier et la capacité d’apprendre plutôt que de faire des projets uniquement pour de l’argent :

« Écoutez, même après What’s Love, j’ai fait des projets où vous êtes payé le minimum. Le tout, ils vont vous payer 5 000 $. Je pense que je l’ai fait l’année dernière. J’ai dirigé où ça se passe, est-ce qu’ils me paient même? Je ne sais pas. Je ne le vérifie pas, parce que j’apprends. Ce n’est pas toujours une question d’argent. Parfois c’est le cas, et souvent j’ai refusé parce que le projet n’était pas bon, ou la situation n’était pas bonne, ou l’histoire n’était pas bonne. Vous voulez toujours que la muse se montre. Comme on dit, tout l’argent n’est pas bon.

Et quand il s’agit de la sortie de Panthère noire : Wakanda pour toujours le mois prochain, elle attend beaucoup des réactions des fans face au film.

“Il y a ces deux choses auxquelles nous faisions face : la perte de notre leader et essayer de répondre aux attentes d’un public. Le manteau est monumental, mais il n’est pas si lourd que nous ne pouvons pas accomplir ce pour quoi nous nous sommes tous réunis.

Découvrez l’intégralité de l’interview ici.