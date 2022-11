Angela Bassett dans « Black Panther : Wakanda Forever »

Cet article contient des spoilers pour « Black Panther : Wakanda Forever ».

Dans le premier “Black Panther”, Angela Bassette a apporté une présence royale au rôle de Ramonda, la reine de la nation africaine fictive de Wakanda et l’un des nombreux personnages de Marvel introduits dans la superproduction de bandes dessinées de Ryan Coogler en 2018.

Par tragédie et nécessité, Ramonda a un rôle plus important à jouer dans la nouvelle suite, “Panthère noire: Wakanda pour toujours.” Après la mort de Chadwick Boseman en 2020, l’intrigue a été repensée pour refléter la perte de son protagoniste, T’Challa, et pour montrer comment les autres personnages pleurent son absence et avancent.

Le nouveau film trouve Ramonda, la mère de T’Challa, défendant la souveraineté de Wakanda sur la scène mondiale tout en essayant de protéger sa fille ambitieuse, Shuri (Letitia Wright), dans un conflit grandissant avec leur rival sous-marin, Namor (Tenoch Huerta Mejía).

Pour Bassett, nominée aux Oscars et Emmy dont les crédits incluent les films “What’s Love Got to Do With It”, “Waiting to Exhale” et “How Stella Got Her Groove Back”, et la série Fox “9-1-1”, jouer Ramonda a offert une nouvelle opportunité d’appliquer les mêmes compétences qu’elle a apportées à ces projets, qu’elle se retrouve dans une séquence d’action exagérée ou qu’elle livre deux monologues chargés d’émotion.