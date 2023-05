Angela Bassett, Beyoncé et d’autres célébrités se souviennent de Tina Turner

Le monde est sous le choc après le malheureux décès du Reine du Rock’n’Roll et les célébrités s’expriment.

Tina Turner décédé mercredi en Suisse à l’âge de 83 ans. Nouvelles du ciel a révélé l’histoire via une déclaration du porte-parole de Turner qui a déclaré qu’elle était décédée « paisiblement » après « une longue maladie dans sa maison de Kusnacht près de Zurich ».

« Avec elle, le monde perd une légende de la musique et un modèle », ajoute le communiqué.

Un message similaire a été partagé sur le compte Facebook officiel de Turner qui a noté son impact indélébile dans le monde entier.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner », lit-on dans le communiqué. « Avec sa musique et sa passion sans bornes pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. Aujourd’hui, nous disons au revoir à une amie chère qui nous laisse sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion va à sa famille. Tina, tu vas beaucoup nous manquer.





Turner, née Anna Mae Bullock à Nutbush, Tennessee, a été artiste pendant près de 60 ans. L’artiste rock lauréat d’un Grammy, connu pour faire partie du duo Ike & Tina Turner, s’est fait connaître pour la première fois dans les années 60.

Surnommée la « reine du rock n’ roll », elle a remporté huit Grammys et a vendu plus de billets de concert que tout autre artiste solo de l’histoire.

Elle a été visiblement immortalisée par Angela Bassett dans le drame de 1993 Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça.

Bassett a été nominée pour la meilleure actrice pour sa performance et a formé un lien avec Turner qui lui a écrit un hommage en 2023 après avoir été nommée sur la liste des personnes les plus influentes de TIME100.

« Quelqu’un va me jouer dans Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça? » Turner a écrit en rappelant l’expérience. « J’étais un peu sceptique quand le travail a commencé sur le film de 1993. D’abord, qui vont-ils trouver pour chanter, danser et faire comme moi ? Ensuite, j’ai levé les yeux, j’ai vu Angela et j’ai immédiatement commencé à sourire.

Bassett s’est depuis prononcé sur le décès de la chanteuse « Proud Mary » sur Instagram.

« Comment pouvons-nous dire adieu à une femme qui a pris en charge sa douleur et son traumatisme et l’a utilisé comme un moyen d’aider à changer le monde? » La déclaration de Bassett a commencé. « Par son courage à raconter son histoire, son engagement à garder le cap dans sa vie, peu importe le sacrifice, et sa détermination à se tailler une place dans le rock and roll pour elle-même et pour les autres qui lui ressemblent, Tina Turner a montré aux autres qui vivaient dans la peur à quoi devrait ressembler un bel avenir rempli d’amour, de compassion et de liberté.

Bassett a poursuivi en faisant référence à Turner’s TIMEs100 mots sur elle.

« Ses derniers mots pour moi – pour moi – étaient » Tu ne m’as jamais imité. Au lieu de cela, vous avez pénétré profondément dans votre âme, trouvé votre Tina intérieure et l’avez montrée au monde », se souvient Bassett. « Je garderai ces mots près de mon cœur pour le reste de mes jours. » Je suis honoré d’avoir connu Tina Turner. Je suis honorée d’avoir aidé à la montrer au monde », a-t-elle poursuivi. « Alors aujourd’hui, alors que nous pleurons la perte de cette voix et de cette présence emblématiques, elle nous a donné plus que nous n’aurions jamais pu demander. Elle nous a donné tout son être. Et Tina Turner est un cadeau qui sera toujours « simplement le meilleur » », a déclaré Bassett en référence au hit de Turner en 1989, « The Best ». « Anges, chantez votre repos… Reine. »

Comme Bassett, plusieurs autres célébrités ont pesé sur le décès de Turner,

Inclus dans cette liste est Beyoncé qui a parlé de l’icône étant l’une de ses plus grandes inspirations et avec qui elle a joué aux Grammys 2008…

« Ma reine bien-aimée, je t’aime infiniment. Je suis tellement reconnaissant pour votre inspiration et toutes les façons dont vous avez ouvert la voie »

Mick Jager…

« Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était vraiment une interprète et une chanteuse extrêmement talentueuse. Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a tellement aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais.

Diana Ross…

« Choqué. Attristé. Envoi de nos condoléances à la famille et aux proches de Tina Turner. »

et Magic Johnson.

« Repose en paix à l’une de mes artistes préférées de tous les temps, la légendaire reine du rock n’ roll Tina Turner. Je l’ai vue plusieurs fois et haut la main, elle a donné l’un des meilleurs spectacles que j’aie jamais vus. Elle vous en a toujours donné pour votre argent.

RIH à l’emblématique Tina Turner.