Angela Bassett a failli rater sa nomination aux Oscars pour “Black Panther : Wakanda Forever”

Angela Bassett est entrée dans l’histoire de Marvel mardi matin en tant que première star (et femme de couleur) d’un film de Marvel Cinematic Universe à recevoir une nomination aux Oscars dans une adaptation de bande dessinée. Elle a déjà été nominée – elle était candidate pour l’actrice principale il y a près de trois décennies pour le biopic de Tina Turner “What’s Love Got to Do With It” – mais a déclaré qu’elle était humble et reconnaissante d’être reconnue pour son rôle de soutien dans “Black Panther: Wakanda pour toujours.

“Je suis très excité à ce sujet parce que je sais que cela fait 30 ans”, a déclaré Bassett. “Il n’est donc pas facile de venir en atterrissant uniquement dans ces cinq créneaux convoités.”

Tout au long de la saison, Bassett a été honorée pour son travail dans le film : elle a remporté un Golden Globe et un Critics Choice Award pour l’actrice de soutien plus tôt ce mois-ci et est en lice pour un Prix ​​​​de l’image NAACPun Prix ​​​​de la guilde des acteurs de cinéma et un Prix ​​BAFTA.

En tant que reine Ramonda, qui devient la souveraine souveraine du royaume de Wakanda après la mort de son fils, le roi T’Challa (Chadwick Boseman), elle est chargée de protéger la nation afrofuturiste des menaces extérieures posées par les pays voisins et la nation sous-marine Talokan, dirigé par le demi-dieu Namor (Tenoch Huerta Mejía).