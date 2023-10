Angel Yin remporte le tournoi LPGA de Shanghai pour son premier titre sur la tournée

SHANGHAI (AP) – La joueuse américaine de la Solheim Cup, Angel Yin, a battu la première du classement Lilia Vu lors du premier trou des séries éliminatoires pour remporter dimanche le tournoi LPGA de Shanghai pour sa première victoire sur la tournée.

Yin et Vu ont terminé à 14-under 274 sur le parcours du Qizhong Garden Golf Club, forçant ainsi des séries éliminatoires, où Yin a réussi un birdie au 18e par 4 après que Vu ait raté de peu son putt de birdie de 20 pieds.

C’était la première victoire de Yin, 25 ans, à son 159e départ et elle a partagé une chaleureuse accolade avec sa compatriote Vu pour sa victoire décisive.

Yin était à égalité avec Maja Stark pour la tête du jour au lendemain à 12 sous et a tiré un 70 dimanche, avec trois birdies et un bogey solitaire le 6.

Vu a tiré un 68 de moins de 4, avec six birdies et deux bogeys, et était le leader du club-house à 14 sous, jusqu’à ce que Yin réussisse un birdie au 17e par 5, puis atteigne le par sur le dernier trou pour forcer les séries éliminatoires.

Cinq joueuses ont terminé à égalité pour la troisième place à 13 sous : la Sud-Coréenne Choi Hye-jin qui a tiré un 64, la paire thaïlandaise Pavarisa Yoktuan (70) et Ariya Jutanugarn (69), Yu Liu (68) et Esther Henseleit (68).

Maja Stark, qui était co-leader du jour au lendemain avec Yin, a connu une journée frustrante alors qu’elle a réussi un tour égal pour terminer à égalité au 8e rang avec un score de 276 de moins de 12.

La double championne en titre Danielle Kang, des États-Unis, a tiré 71 pour terminer cinq coups derrière, à égalité au 17e rang à 9 sous.

Cet événement, le premier retour de la LPGA en Chine depuis 2019 en raison de la pandémie de COVID-19, marque le début d’une série de quatre tournois en Asie, avec des arrêts ultérieurs en Corée du Sud, en Malaisie et au Japon.

