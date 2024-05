Angel Studios fera appel de la décision mettant fin à son accord sur « The Chosen »

Angel Studios envisage de faire appel de la décision d’un arbitre qui a mis fin à sa relation avec les producteurs du mégahit télévisé confessionnel « The Chosen ». La nouvelle intervient alors que The Chosen LLC – la société à l’origine de la production de séries – a annoncé cette semaine que la saison 4 de la série serait diffusée exclusivement sur l’application « The Chosen » à partir des deux premiers épisodes le 2 juin.

Dans un communiqué, le PDG d’Angel Studios, Neal Harmon, a déclaré qu’il « poursuivrait la disposition d’appel convenue par Angel et The Chosen comme processus de résolution des désaccords en privé ».

Dans le cadre d’un modèle de distribution unique, la saison 4 de « The Chosen » est sortie pour la première fois en salles en février, où elle a enregistré de gros retours au box-office. Mais après cela, la première télévisée de la série est restée dans les limbes alors qu’Angel Studios et The Chosen LLC se disputaient les plans de la première de la saison.

« The Chosen » a débuté en 2017 sous la forme d’un partenariat entre Dallas Jenkins et Angel Studios, initialement financé par financement participatif. L’émission a été initialement distribuée via Angel Studios et sur l’application « The Chosen », ainsi que par des streamers dont Netflix, Amazon Prime Video et Peacock. L’année dernière, l’émission a étendu sa distribution à The CW en diffusion.

Pour la saison 4, outre la diffusion en salles et la première de l’application « The Chosen », le seul autre partenaire à ce jour est BYUtv, qui diffusera les épisodes 24 heures après l’application « The Chosen », à partir du lundi 3 juin à 19 h HE. Des diffusions linéaires suivront chaque dimanche suivant à 21 h HE. (D’autres nouvelles sur la distribution devraient suivre, notamment un retour sur The CW.)

Dans une déclaration vidéo, le créateur/producteur exécutif Jenkins a remercié Angel Studios (qui est également à l’origine d’autres succès religieux comme « Sound of Freedom ») pour avoir élaboré la stratégie de financement participatif et d’investissement pour « The Chosen » et aidé à obtenir la série. – qui a commencé comme un court métrage indépendant de Jenkins – a décollé. Mais ensuite, dit-il, les choses sont devenues plus compliquées financièrement.

« Assez tôt, nous avons réalisé les bonnes et les mauvaises nouvelles concernant le fonctionnement de ce projet », a déclaré Jenkins dans une vidéo expliquant sa version du différend. « La bonne nouvelle, c’est que travailler avec Angel signifiait que j’avais un contrôle créatif et une propriété total. Ce qui était génial. La mauvaise nouvelle était que nous étions responsables de bien plus que ce à quoi chacun d’entre nous s’attendait pour que cette série survive.

« Si nous étions un film unique, et que cela représentait notre part des revenus, cela pourrait être formidable », a-t-il ajouté. « Mais nous étions seuls responsables du financement des saisons futures. Notre entreprise est responsable et doit payer pour toutes nos démarches juridiques.

Jenkins a déclaré qu’environ 40 % du financement était allé à « The Chosen », tandis que le reste était allé au marketing et à Angel Studios. Angel Studios note que c’est inexact, que les deux parties ont un accord partagé 50/50, avec 15 % de réduction allant au marketing. « La part d’Angel sert à maintenir l’émission gratuite sur la plateforme Angel », a déclaré la société.

Jenkins a déclaré qu’il comptait désormais plus de 60 employés chez The Chosen LLC. « Nous avons dû presque tout refaire à partir de zéro », a-t-il déclaré. « Ce n’était tout simplement pas durable. Nous avons dû changer de cap. » Dans le cadre d’un accord révisé de 2022, Angel Studios a repris et étendu l’ancienne application « The Chosen », tandis qu’une nouvelle application « The Chosen » était axée sur la série et la collecte de fonds pour la production. La saison précédente était disponible sur les deux applications.

Après cela, Jenkins affirme qu’Angel Studios « a rompu notre contrat à plusieurs reprises. Dans la mesure où nous pensions qu’il fallait y mettre fin. Selon Jenkins, l’arbitre s’est rangé du côté de The Chosen LLC – ce qui signifie, selon lui, « la relation de « The Chosen » avec Angel Studios est effectivement terminée. Nous n’y prenons aucun plaisir. Je tiens à remercier Angel et les frères Harmon pour leurs efforts extraordinaires pour aider au lancement de ce spectacle. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que nous n’avions tout simplement pas le choix pour l’avenir de notre entreprise et de notre spectacle. Et la loi était d’accord.

Dans sa propre déclaration, Harmon a affirmé qu’Angel Studios avait envoyé plus de 115 millions de dollars de redevances à « The Chosen ».

« L’équipe d’Angel Studios est honorée d’avoir joué un rôle déterminant dans la création et la croissance incroyable de ‘The Chosen' », a déclaré Harmon. « Nos longues heures de travail acharné au cours des 8 dernières années par des équipes de programmeurs, de spécialistes du marketing, de traducteurs, d’experts en licences et d’innovateurs ont contribué à faire du produit le succès mondial qu’il est aujourd’hui. Malheureusement, The Chosen, Inc. a choisi de mettre fin à son accord avec nous. Nous espérons qu’un jour l’accord sera rétabli.

Pendant ce temps, comme Variété rapporté en mars, la production de la saison 5 de « The Chosen » est déjà en cours : « Nous sommes sur le point d’essayer de décrire la semaine la plus célèbre de l’histoire de l’humanité, pour que l’euphorie de la saison précédente ne dure jamais longtemps », a-t-il déclaré. à l’époque. « La saison 6 entière couvrira une journée, donc couvrir une semaine dans la saison 5 semble luxueux. »