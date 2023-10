Angel Reese signe un accord nul avec Reebok

Une semaine après que Shaq a annoncé son retour chez Reebok en tant que président du basket-ball, Angel Reese a été nommé son premier signataire NIL.

Lorsque Reebok a annoncé que Shaq reviendrait dans l’entreprise en tant que président du basket-ball, nous savions qu’ils étaient sérieux dans leur engagement en faveur du changement, mais nous ne nous attendions pas à ce que les choses évoluent aussi vite qu’elles le font actuellement.

Peu de temps après l’annonce, la marque a révélé qu’Allen Iverson rejoindrait la marque en tant que vice-président et se concentrerait sur le recrutement et l’engagement communautaire.

Selon ComplexeIverson et la marque sont déjà au travail et leur première recrue est Ange Reese.

Angel Reese est officiellement le premier athlète NIL de la marque, une décision logique puisque Shaq est une légende du basket-ball LSU tout comme elle.

« Pour ma première nomination à ce poste, ce devait être le GOAT », a déclaré O’Neal à propos de la signature via une déclaration à Complexe. « Personne n’a actuellement un plus grand impact sur le jeu qu’Angel Reese. »

Reese a pris d’assaut le monde du basket-ball et a remporté le tournoi NCAA March Madness de cette année alors qu’il jouait à LSU. Reese a également remporté le prix du « Joueur le plus remarquable » du tournoi, puis a été nommé dans la première équipe All-American et dans la première équipe All-SEC.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais elle porterait la marque sur et en dehors du terrain. Parallèlement à l’annonce, Reebok a publié des t-shirts « Pretty Girl But She A Baller » que vous pouvez acheter. ici pour 35$.

Il est clair que 2023 a été l’année d’Angel Reese.