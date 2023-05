Angel Reese sélectionné pour FIBA ​​Team USA et Sports Illustrated

Les bénédictions continuent d’arriver !

Angel Reese, joueuse vedette de l’équipe féminine de basket-ball du LSU, est maintenant en passe d’aider les États-Unis à remporter une médaille d’or. Selon Courrier quotidienReese a été sélectionnée pour représenter les rouges, blancs et bleus lors de la FIBA ​​Women’s AmeriCup en juillet.

C’est sans aucun doute un grand pas en avant pour sa carrière de basket-ball et le profil public d’Angel. Elle aurait déjà une valeur de 1,3 million de dollars sur la base des accords NIL (nom, image, ressemblance) qu’elle a conclus depuis l’envoi de Caitlin Carter et de ses coéquipiers de l’Iowa dans le match du championnat national il y a quelques mois à peine. Si elle était capable de remporter une médaille d’or, on ne sait pas quel type de mentions l’attendrait à la banque à son retour.

Cela dit, Reese ne perd pas de vue à quel point ce voyage a été difficile et combien de travail elle a mis pour arriver ici…

Comme si cette nouvelle n’avait pas le numéro 10, elle est également présentée dans le célèbre numéro de Sports Illustrated Swimsuit qui sortira en kiosque jeudi !

La vie est belle quand tu es le champion.

Bravo! Hâte de voir son bal sur la scène internationale !