Angel Reese étourdit à la soirée Sports Illustrated Swimsuit Issue

Ange Reese certainement servi Bayou Bawwwdy au Numéro de maillot de bain Sports Illustrated 2023 soirée de lancement officielle au Hard Rock Hotel de New York.

Une fois de plus, Sports Illustrated Swimsuit a sorti tous les méchants pour célébrer la nouvelle édition 2023 le 18 mai.

Angel est sorti tout en sécurisant le sac Fashion Nova.

La nouvelle championne de basketball féminin de la NCAA pose avec une gymnaste Olivia Dunn. Les deux stars du LSU sont entrées dans l’histoire en tant que premiers athlètes universitaires présentés dans SI illustre problème de maillot de bain.

Selon Personnes, la Bayou Barbie était nerveuse à l’idée d’échanger son uniforme des Tigres contre un maillot de bain string. Angel a remercié le SI équipe pour l’avoir aidée à entrer dans son ère de mannequin.

« J’avais des maillots de bain string et je ne pensais pas que j’allais être à l’aise, mais [everyone] m’a fait me sentir vraiment à l’aise », a déclaré Angel, qui est déjà bien dans sa peau.

« Je m’entraîne beaucoup. J’embrasse mon corps et qui je suis et chaque marque sur mon corps. Je me sens probablement la plus sexy en maillot de bain.