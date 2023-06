Angel Reese de LSU adore la célébration «ring me» de Dylan Crews pendant CWS

Dylan Crews et les LSU Tigers ont remporté leur premier titre des College World Series depuis 2009 avec une victoire de 18-4 contre la Floride lundi soir. Ce faisant, le voltigeur vedette a adopté une tradition LSU.

Après avoir frappé un triple en haut de la huitième manche, Crews a interrompu la célébration « ring me », pointant son annulaire.

Suite au geste de Crews, la star du basket-ball féminin LSU, Angel Reese, s’est rendue sur Twitter pour montrer son appréciation et son amour pour la célébration de Crews.

Reese a aidé les Tigers à remporter le premier titre de basket-ball féminin du programme en avril dernier, battant l’Iowa lors du match de championnat. À la fin de ce concours, Reese a pointé son annulaire et a fait le geste de « sonne-moi » en marchant vers la star de Hawkeyes, Caitlin Clark.

Avant cela, c’est l’ancien quart-arrière des Tigers Joe Burrow qui a pointé son annulaire après avoir lancé un touché au quatrième quart de la victoire du championnat national des éliminatoires de football universitaire 2020 de LSU contre Clemson.

« J’ai été pris par le moment » Crews a déclaré dans une interview sur le terrain après la victoire. « J’ai vu Joe Burrow le faire. J’ai vu [Angel] Reese le fait depuis le basket féminin. Je devais juste le faire pour faire bouger la foule pour faire avancer l’équipe »

Crews, le choix n ° 1 potentiel du repêchage de la MLB 2023, a organisé une saison impressionnante pour les Tigers. Le voltigeur central a affiché une ligne de frappeur de .426/.567/.713 tout en totalisant 18 circuits et 70 points produits cette saison. Il a terminé la victoire finale du match 3 contre la Floride avec un score de 4 en 6 avec un RBI.

LSU a maintenant remporté sept championnats des Men’s College World Series et est devenue la première école de division I à remporter un championnat national de baseball et de basketball la même année.

