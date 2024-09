Angel Reese, de Chicago Sky, absente pour le reste de la saison en raison d’une blessure au poignet : évaluation de sa campagne de recrue

Angel Reese, la recrue des Chicago Sky, leader de la ligue aux rebonds, manquera le reste de la saison WNBA en raison d’une blessure au poignet, a annoncé l’équipe samedi. C’est après avoir subi une évaluation médicale suite au match de vendredi que Reese a été écartée pour le reste de la saison, selon l’équipe.

« Je suis rempli d’émotions en ce moment à l’idée d’avoir une blessure qui met fin à ma saison, mais je suis également rempli de beaucoup de gratitude pour ce qui va suivre », a déclaré Reese sur les réseaux sociaux samedi.

Reese a enregistré un double-double de 24 points et 12 rebonds lors de la victoire des Sky face aux Los Angeles Sparks 92-78 vendredi. Il s’agit du 26e double-double de la saison pour un rookie.

Quelle année ! Je n’aurais jamais imaginé que le dernier panier de ma saison de recrue serait un 3, mais peut-être que c’était Dieu qui disait de leur donner un avant-goût de ce qu’ils verront davantage au cours de la deuxième année mdr🥲À travers tout cela, j’ai montré que j’appartenais à cette ligue même lorsque personne d’autre n’y croyait.… pic.twitter.com/re1X85mWR2 —Ange Reese (@Reese10Angel) 8 septembre 2024

Reese a battu tous les records en tant que recrue après que le Sky l’a repêchée septième lors de la draft WNBA 2024 en provenance de LSU. Elle est la meilleure de tous les temps de la WNBA en termes de rebonds totaux sur une saison (446) et de rebonds offensifs (172). Elle a dépassé Sylvia Fowles pour le record de rebonds totaux sur une saison de la WNBA le 2 septembre contre les Lynx du Minnesota. Les 13,1 rebonds par match de Reese, en tête de la ligue, et les 5,1 rebonds offensifs par match sont actuellement les moyennes les plus élevées de toutes les joueuses de l’histoire de la WNBA dans ces catégories.

Reese, All-Star de la WNBA 2024, est devenue la première joueuse de l’histoire de la ligue à enregistrer trois matchs consécutifs de 20 rebonds ou plus. Seule Alyssa Thomas, qui détient le record avec 28, a réalisé plus de doubles-doubles sur une seule saison que Reese.

Reese a terminé la saison en jouant 34 matchs, avec une moyenne de 13,6 points, 13,1 rebonds et 1,9 passes décisives par match, avec une réussite de 39,1 % aux tirs. Avec la victoire de vendredi, les Sky ont un bilan de 12-22 en 2024 et occupent la huitième place du classement de la ligue.

Quel regard porterons-nous sur la saison recrue de Reese ?

Reese a immédiatement dépassé les attentes dès le début de sa carrière en WNBA grâce à ses rebonds incessants. Sa quête du ballon sur les rebonds offensifs et défensifs lui a permis d’établir des records de la ligue pour les doubles-doubles consécutifs et les rebonds en une seule saison. Elle a également aidé une équipe de Sky qui devait tomber dans la loterie à se maintenir en position de playoffs. Si les playoffs commençaient aujourd’hui, Chicago serait en huitième position.

Bien qu’elle ait été choisie en septième position lors de la draft, Reese a été la deuxième recrue la plus productive, devant toutes les autres recrues de sa catégorie, à l’exception de Caitlin Clark. Elle a été une digne All-Star, ajoutant 12 points et 11 rebonds en tant que remplaçante pour l’équipe WNBA lors d’une victoire contre l’équipe olympique. Elle remportera sans aucun doute les honneurs de All-Rookie, mais ne sera pas en lice pour le titre de recrue de l’année. Sabreena Merchant, rédactrice en chef de l’équipe de basket-ball féminin

Qu’est-ce que cela signifie pour le Chicago Sky ?

Reese a été la joueuse la plus marquante du Sky cette saison. Chicago a enregistré 22,5 points de mieux par 100 possessions avec elle sur le terrain, soit le meilleur différentiel de points par match de toutes les joueuses de la ligue ayant joué au moins deux matchs. Bien que son pourcentage de réussite aux tirs de 39,5 soit bien inférieur à la moyenne de la ligue, sa capacité à créer des possessions supplémentaires et à défendre sa position a fait d’elle une joueuse positive, et pas seulement pour une recrue.

Le Sky devra compter davantage sur Isabelle Harrison et Brianna Turner en l’absence de Reese, voire même faire jouer Michaela Onyenwere au poste de 4 pour améliorer l’espacement de l’équipe. Chicago est à égalité avec Atlanta pour la huitième place, avec un match restant contre le Dream lors de l’avant-dernier jour de la saison. Marchand

(Photo : Melissa Tamez / Icon Sportswire via Getty Images)