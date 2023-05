Angel Reese couvre le numéro 2023 de Sports Illustrated Swimsuit

La star du basket LSU, Angel Reese, est une fille qui peut faire les deux.

Après s’être prononcé sur le terrain, le champion de la NCAA livré devant la caméra alors qu’elle décrochait un long métrage dans le 2023 Maillot de bain Sports Illustrated numéro qui sortira le 18 mai.

En arrivant sur le plateau, Angel était assez nerveux mais la publication rapports que l’attaquante de 6’3 a rapidement trouvé son rythme.

« J’avais des maillots de bain string et je ne pensais pas que j’allais être à l’aise, mais [everyone] m’a fait me sentir vraiment à l’aise », a-t-elle révélé à propos de son expérience. « Je m’entraîne beaucoup. J’embrasse mon corps et qui je suis et chaque marque sur mon corps. Je me sens probablement la plus sexy en maillot de bain.

Le cerceau a troqué son uniforme violet contre un maillot de bain deux pièces violet, renforçant l’idée que les femmes peuvent être à la fois athlétiques et sexy.

Angel a manœuvré dans plusieurs poses pour le photographe Yu Tsai à Los Angeles, mais la photo choisie pour la couverture montre le capitaine de l’équipe LSU en train de vomir son célèbre célébration de l’anneau – le même geste qui a incité les critiques à la qualifier de « sans classe ».

La pose était juste une autre façon pour Angel de faire un doigt d’honneur à ses détracteurs. *Regarde ce que j’ai fait là.*

Angel, alias Bayou Barbie, a mené les Lady Tigers à leur premier titre national en avril et a reçu le prix du meilleur joueur du tournoi. Tous les regards étaient tournés vers la joueuse de 21 ans lors de la March Madness de cette année alors qu’elle captivait le monde avec son talent et sa passion pour le jeu qui a aidé à propulser le basketball féminin dans la sphère nationale.

Bien que le monde ait tenté de la réduire en lambeaux pour avoir fait le même mouvement de la main de John Cena que Caitlin Clark de l’Iowa, elle a toujours maintenu sa position selon laquelle la passion et les propos trash font partie du jeu et si c’étaient des hommes à leur place, ce serait ‘t ont été controversés.

« Caitlin et moi sommes cool », a déclaré Angel Sports illustrés. « C’est juste être capable de forcer les gens à accepter que les femmes puissent dire des ordures. L’équipe féminine est pénalisée pour cela, ou nous sommes considérées comme n’étant pas féminines et que nous ne respectons pas les règles. Nous travaillons aussi dur que les hommes. Les femmes peuvent être qui nous sommes. Les femmes peuvent être compétitives.

C’est cette assurance qui a conduit la star du cerceau à entrer dans le portail de transfert – quittant le Maryland après deux saisons et rejoignant LSU sous la direction de l’entraîneur Kim Mulkey.

Après avoir battu le record de la NCAA pour les doubles doubles en une saison (34), avoir été choisi comme sélection de la première équipe All-America et avoir suffisamment intrigué la nation pour que 9,9 millions de téléspectateurs aient écouté le match de championnat féminin le plus regardé de tous les temps, le titre la victoire était la cerise sur le gâteau pour Reese.

La nouvelle renommée de la ballerine a conduit à des accords de marque qui placent sa valeur nette à environ 1,3 million et ses réseaux sociaux à près de 3 fois ce montant.

Jusqu’à ce qu’Angel entre dans le repêchage de la WNBA dans une autre année, elle aura son regard fixé sur un autre titre national et deviendra championne consécutive. Bien qu’il y ait plus à venir pour la joueuse vedette, elle est reconnaissante pour ce qu’elle a accompli jusqu’à présent.

« Le fait que tant de gens reviennent vers moi et me disent : ‘Vous avez changé la donne. Vous avez fait partie de l’histoire « , j’ai accepté cela », a expliqué Angel. « Le simple fait de pouvoir faire partie de cela a été incroyable pour moi cette année, et cela a été une bénédiction. »

Assurez-vous de prendre un numéro du Édition Sports Illustrated Swimsuit mettant en vedette l’athlète modèle le 18 mai.