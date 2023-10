Angel, la sœur jumelle d’Aaron Carter, partage la dernière demeure et le portrait commémoratif du défunt chanteur

La sœur jumelle d’Aaron Carter, Angel Carter, a révélé le dernier lieu de repos du défunt chanteur près d’un an après sa mort.

Dans une publication Instagram qu’elle a partagée vendredi, Angel, 35 ans, a mis en ligne une image du portrait commémoratif d’Aaron, qui présentait une image en bronze de son visage montée sur une plaque verte et dorée.

« Le portrait d’Aaron a été posé ce matin à Forest Lawn Hollywood Hills », a-t-elle écrit en légende. « Il adorait ses fans, et je sais à quel point cela signifierait pour lui d’avoir maintenant un dernier lieu de repos où nous pourrions tous célébrer sa vie. Je vous invite à lui rendre visite, à partager vos souvenirs et à ne jamais oublier qui était Aaron au fond. »

La plaque était gravée avec les mots « In Loving Memory, Aaron Carter, 1987 – 2022. Frère, fils, ami et père bien-aimé du prince Carter ».

L’interprète de « I Want Candy » a partagé son fils Prince, 1 an, avec sa fiancée Melanie Martin. En plus d’Angel, Aaron était le frère du chanteur des Backstreet Boys Nick Carter, 43 ans, de Bobbie Jean Carter, 41 ans, et de feu Leslie Carter, décédé en 2012 d’une overdose à l’âge de 25 ans.

Les parents d’Aaron étaient Jane Schneck et feu Robert Carter, décédé d’une crise cardiaque en 2017.

Aaron a été retrouvé mort dans une baignoire à son domicile de Lancaster, en Californie, le 5 novembre 2022. La mort du musicien a été causée par une noyade avec les « effets du difluoroéthane et de l’alprazolam » répertoriés comme facteurs contributifs, selon le département médical du comté de Los Angeles. Examinateur-Coroner.

Le difluoroéthane est un propulseur d’aérosol présent dans les bombes aérosols et l’alprazolam, plus communément connu sous le nom de marque Xanax, est un médicament utilisé pour traiter l’anxiété et les troubles paniques.

Les circonstances du décès ont été qualifiées d' »accident », selon le coroner. Aaron avait 34 ans.

En juillet, Angel a déclaré au magazine People qu’elle prévoyait de répandre les cendres d’Aaron à Forest Lawn. Plus tôt cette année, Angel avait pris possession de la dépouille de son frère.

« Pendant quelques mois après sa mort, c’était ma dernière façon de le protéger », a-t-elle déclaré au média. « Je ne veux pas que quiconque fasse quelque chose de bizarre avec lui. Maintenant, je l’enterre la semaine prochaine à Forest Lawn. »

Au cours de son entretien, Angel a également expliqué à quel point la mort soudaine de son frère jumeau l’avait affectée. «

« Perdre un jumeau, c’est une expérience hors du corps », a-t-elle expliqué. « Il fait partie de moi.

« Et c’était comme quand il est mort , j’avais ce sentiment de : « Je dois le faire venir chez moi. Je dois le ramener à la maison et le protéger.

« Je ne peux pas être sûr que quelqu’un d’autre ne l’exploitera pas », a-t-elle ajouté. « Alors, à cette époque, c’était mon dernier acte d’amour. »

Avant sa mort, Aaron a lutté contre la toxicomanie pendant des années. Dans une interview accordée en août à People, Angel a déclaré au média qu’elle et ses frères et sœurs avaient grandi dans un environnement familial toxique entouré d’alcool.

Angel a déclaré qu’elle pensait que les problèmes de sa famille avaient été exacerbés lorsque Nick et Aaron ont été mis sous les projecteurs dès leur plus jeune âge.

« La renommée et l’argent ont pris le dessus sur notre famille », a-t-elle déclaré.

Nick n’avait que 12 ans lorsqu’il a rejoint le boys band Garçons des coulisses , ce qui l’a propulsé vers une renommée internationale. Aaron a commencé sa carrière musicale à l’âge de 7 ans et a sorti son premier album éponyme à 9 ans.

Angel a expliqué qu’elle et Leslie avaient été « négligées » alors que la famille se concentrait sur la carrière des garçons, qui, selon elle, « se sont vu retirer leur enfance ».

Après qu’Aaron ait eu 18 ans, elle s’est souvenue qu’il avait développé une attitude de totale indépendance, insistant sur le fait qu’il ne laissait personne contrôler sa vie ou ses choix.

Angel a déclaré au média que les problèmes de dépendance et de santé mentale d’Aaron se sont aggravés après la mort de Leslie et de leur père.

« J’ai toujours eu l’impression que c’était le début de la fin », a déclaré Angel. « Aaron était déjà dans une mauvaise passe, mais c’était comme un effet domino. »

Peu de temps après, on lui a diagnostiqué une schizophrénie et un trouble de la personnalité multiple. Il semblait continuer à expérimenter avec des drogues et son comportement est devenu de plus en plus erratique.

« J’attendais juste qu’il s’en sorte », a déclaré Angel en larmes à propos de cette période de sa vie. « Mais il ne l’a jamais fait. Il voulait tellement être heureux. Il s’est vraiment battu jusqu’au bout, mais il avait juste trop de problèmes à régler. Il serait devenu cette personne qu’on ne reconnaissait plus. Je ne pense même pas. il s’est reconnu. »

