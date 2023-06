Angel Flight offre aux patients cancéreux de la Colombie-Britannique des vols gratuits vers les hôpitaux

Angel Flight of British Columbia offre une expérience de transport gratuite et mémorable aux patients atteints de cancer qui se rendent à des rendez-vous médicaux, y compris à partir de l’aéroport international de Victoria.

L’organisation à but non lucratif dirigée par des bénévoles propose des vols gratuits et privés vers et depuis les hôpitaux pour les patients ambulatoires atteints de cancer et les enfants atteints de maladies non transmissibles, allégeant ainsi le fardeau des coûts de transport.

Depuis son premier décollage en 2002, l’organisation a transporté 2 031 personnes à destination et en provenance de 19 aéroports autour de l’île de Vancouver, de la Sunshine Coast et de la région métropolitaine de Vancouver.

Jeff Morris, PDG d’Angel Flight, est un ancien pilote de la Royal Air Force et commercial. Aujourd’hui à la retraite, il consacre son temps à la gestion des vols, des pilotes et d’autres opérations.

Depuis qu’il s’est impliqué dans l’organisation en 1999 et qu’il a pris ses fonctions de PDG en 2006, Morris a consacré des milliers d’heures de bénévolat tout en travaillant depuis son domicile à Sidney pour s’assurer que chaque vol décolle en douceur.

« Ma récompense est la satisfaction que j’obtiens d’aider les gens », a-t-il déclaré.

Les vols sont assurés par 29 pilotes bénévoles répartis sur l’île de Vancouver et dans le Lower Mainland à bord d’avions monomoteurs à quatre places. Morris a ajouté que l’organisation travaille également avec des chauffeurs bénévoles qui transportent des patients vers et depuis les avions Angel Flight au Victoria Flying Club à North Saanich et à l’aéroport international de Vancouver.

En plus de l’importance d’alléger le fardeau financier, Morris a déclaré qu’il était important pour lui d’offrir aux patients une expérience mémorable en survolant les paysages pittoresques de la Colombie-Britannique.

« Ce n’est pas un patient cancéreux (pour la durée du vol) – c’est un passager dans un petit avion », a-t-il déclaré.

« Il est très important que nous ne leur fassions pas pression pour qu’ils paient. »

L’expérience offre également une assurance supplémentaire aux patients immunodéprimés qui n’ont plus à dépendre des avions, des bus et des ferries où ils courent un risque accru d’attraper un virus.

« La dernière chose qu’ils veulent voyager, c’est un avion avec beaucoup de monde », a déclaré Morris. « (Angel Flights) ne leur évite pas seulement l’angoisse et les coûts, il leur offre un environnement sûr pour voyager. »

Pour en savoir plus sur ce groupe, visitez angelflight.ca.

CancerSanté