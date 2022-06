Angel Di Maria, lié à la Juventus et à Barcelone, prend enfin une décision sur son avenir

Le futur agent libre Angel Di Maria a finalement pris une décision définitive sur son avenir au-delà de l’été.

L’international argentin Di Maria, bien sûr, a vu son nom occuper le devant de la scène dans les médias européens au cours des deux dernières semaines.

Cela vient du fait que le joueur de 34 ans a dû faire face à une décision quant à son prochain point d’atterrissage, avant l’expiration de son contrat en France avec le Paris Saint-Germain.

À ce stade, le club le plus pressenti comme lieu d’atterrissage potentiel pour Di Maria était depuis longtemps le géant italien de la Juventus.

Après avoir été bien en deçà de la course au Scudetto pour la deuxième année consécutive, et avec tous Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Alvaro Morata et Moise Kean en ligne pour quitter Turin cet été, les Bianconeri considèrent Di Maria comme une qualité éprouvée nécessaire dans le dernier tiers. .

« But SOMPTUEUX ! C’est délicieux.” 🗣️ Une passe en profondeur parfaite de Lautaro Martínez et une finition délicate d’Angel Di María pour doubler l’avance de l’Argentine 🇦🇷#ITAARG | #Finalissima pic.twitter.com/yUNQ0bvjrA – Premier Sports (@PremierSportsTV) 1 juin 2022

Et pourtant, malgré de longues négociations entre les deux parties, l’équipe de transfert de l’Allianz Stadium avait, jusqu’à présent, été frustrée dans ses tentatives de finaliser un accord avec l’ailier vétéran.

Une telle frustration de la part de la Juve est venue avec des points de vente en Espagne ayant continué à pousser la ligne que Di Maria gardait l’espoir d’un retour en Liga avec Barcelone.

Cependant, tout souhait des fidèles Blaugrana de voir la star sud-américaine revêtir les couleurs du club la saison prochaine semble aujourd’hui avoir pris fin.

Cela vient avec Di Maria, enfin, censé avoir donné sa parole à la Juventus, sur un déménagement à Turin.

Selon l’expert en transfert de Bianconeri, Romeo Agresti, l’ancien homme du Real Madrid “a accepté la proposition de la Juve”, les deux parties travaillant par conséquent à finaliser les détails d’un contrat.

Di Maria devrait mettre la plume sur papier sur un contrat d’un an en Italie, avec l’option d’un 2e.

#DiMaria ha accettato la proposta della #Juve: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici // Di Maria a accepté la proposition de la Juve : les deux parties travaillent juste pour finaliser les détails bureaucratiques 🇦🇷⏳⚪️⚫️ @GoalItalia @objectif — Roméo Agresti (@romeoagresti) 27 juin 2022

Tottenham envisage le défenseur de Barcelone alors qu’un transfert pour la star de la Bundesliga est jugé peu probable

Rumeurs de transfert de lundi : De Ligt, Ronaldo, Gvardiol, Lingard, Saliba et plus