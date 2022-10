Angel Di Maria de la Juventus dans le coup de pouce de la Coupe du monde pour l’Argentine au milieu d’une blessure aux ischio-jambiers “de bas grade”

L’ailier argentin Angel Di Maria devrait être en forme à temps pour la Coupe du monde, après que la Juventus a déclaré jeudi qu’il s’était blessé aux ischio-jambiers et qu’il serait absent jusqu’au début novembre.

Di Maria s’est blessé lors de sa défaite 2-0 contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions mardi et le joueur de 34 ans a subi des scanners jeudi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Angel Di Maria a subi des tests de diagnostic […] ce matin, qui a révélé une lésion de bas grade à l’ischio-jambier de la cuisse droite”, a déclaré la Juventus dans un communiqué du club.

“Il faudra environ 20 jours pour que le joueur se rétablisse complètement.”

Di Maria devrait faire partie de l’équipe argentine pour la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre.

L’Argentine est dans le groupe C et entame sa campagne contre l’Arabie saoudite le 22 novembre. Le Mexique et la Pologne sont les autres équipes de leur groupe.