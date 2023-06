Angel City signe la star française Amandine Henry pour trois ans

L’Angel City FC a signé avec la milieu de terrain de l’équipe de France féminine Amandine Henry un contrat de trois ans avec une option pour une année supplémentaire.

Le club NWSL basé à Los Angeles a annoncé jeudi que sa star chantait dans un communiqué.

« Amandine est une joueuse qui a concouru aux niveaux les plus élevés et les plus compétitifs », a déclaré la directrice générale de l’ACFC, Angela Hucles Mangano, dans le communiqué. « Elle a dirigé à la fois son club et son pays. La qualité de ses performances footballistiques et son engagement envers le succès de notre équipe feront d’elle un élément inestimable de notre équipe. »

Henry, 33 ans, rejoint Angel City en provenance de l’Olympique Lyonnais Féminin, le club féminin le plus titré de France. Au cours de ses deux passages à Lyon, elle a remporté 13 titres de Division 1 Féminine, huit titres de Coupe de France et sept titres d’UEFA Champions League. En 198 apparitions avec Lyon, elle a marqué 44 buts.

Henry a également connu un passage réussi dans la NWSL avec les Portland Thorns, remportant le bouclier NWSL en 2016 et le championnat NWSL en 2017.

« J’ai apprécié mes saisons précédentes [2016 and 2017] dans la NWSL en raison du niveau de jeu, du dévouement des fans et des excellents coéquipiers, donc je suis ravi de faire maintenant partie d’Angel City », a déclaré Henry dans le communiqué. « J’ai hâte de faire partie de une nouvelle équipe, aider à écrire l’histoire et gagner avec le club. »

Au niveau international, Henry joue pour l’équipe nationale féminine de France depuis 2009. Depuis lors, elle a participé à deux Coupes du monde – dont la Coupe du monde 2015, où elle a remporté le Ballon d’argent en tant que deuxième meilleure joueuse du tournoi – et l’a aidée remporte la SheBelieves Cup en 2017. Elle devrait faire partie de l’équipe de France à la Coupe du monde 2023 en Australie/Nouvelle-Zélande.

