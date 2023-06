Angel City de la NWSL licencie son entraîneur après une séquence de 6 matchs sans victoire

Angel City FC a licencié l’entraîneur Freya Coombe à mi-parcours de la deuxième saison de la franchise d’expansion de la NWSL.

L’entraîneur adjoint Becki Tweed sera l’entraîneur-chef par intérim d’Angel City, a annoncé l’équipe jeudi.

Angel City est en bas du classement de la NWSL avec une fiche de 2-6-3 avec une séquence de six matchs sans victoire dans toutes les compétitions. Angel City a perdu contre Washington 2-1 samedi dernier, restant sans victoire depuis le 7 mai.

« Freya a assumé le rôle de diriger un club d’expansion avec certains des objectifs les plus ambitieux de tous les sports et a assumé cette immense responsabilité avec force, patience et humilité », a déclaré la directrice générale d’Angel City, Angela Hucles Mangano, dans un communiqué.

« Elle a établi une culture et une éthique de travail solides qui ont contribué à jeter les bases sur lesquelles nous allons grandir. »

Coombe a été embauchée en 2021 en tant que premier entraîneur d’Angel City, la nouvelle équipe de haut niveau basée à Los Angeles et dotée d’un groupe de propriété comprenant les acteurs Natalie Portman et Eva Longoria ainsi que Serena Williams et son mari, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian.

HBO a diffusé le mois dernier une série documentaire en trois parties sur la fondation de l’équipe, qui joue au stade BMO de LAFC juste à l’extérieur du centre-ville.

Mais Angel City n’a pas encore ajouté une culture gagnante à son pedigree: le club a terminé 8-9-5 lors de sa saison inaugurale 2022, ratant les éliminatoires de la NWSL à la huitième place.

Coombe a été l’entraîneur du NJ / NY Gotham FC de septembre 2019 jusqu’à son départ pour le travail à Angel City en août 2021. La native d’Angleterre est allée 10-15-8 avec Angel City.

Tweed, qui vient également d’Angleterre, a été embauché comme assistant en janvier après avoir passé les deux saisons précédentes en tant qu’assistant à NJ/NY Gotham. Elle est également assistante de l’équipe nationale féminine des moins de 20 ans des États-Unis.